特企／竹輪電動車祭出零元加盟金　讓青年創業者輕鬆當老闆

我是廣告 請繼續往下閱讀
以自身為例，竹輪電動車在各個門市通路都採e化管理系統，藉由平板售車，在系統上記錄銷售，使用條碼銷貨、盤點，確保每一個門市的銷售狀況，藉由數據由中央統一自動補貨，確保零件數量充足，加盟主可以不必擔心無法接單或是傳統車行會遇到屯貨、庫存過多的煩惱，進而影響到門市經營及銷售品質。
竹輪電動車的成功模式可以幫助加盟主順利在台灣的電動車市場站穩腳步，不需要自行摸索，適合每一位擁有美好創業夢想和獨屬店面的你，或者是正面臨傳統機車行轉型困擾的你。
竹輪電動車除了推出針對創業者的「零元加盟金」方案外，還特別為電動車主提供「399鋰電池租賃方案」，只需支付每月399元的租金，您就能享有鋰電池永久保固的售後服務，不需要押金及預付款項，399鋰電池租賃方案讓您一個月花不到一頓吃到飽的費用，就可以擁有永久保固的抽取式鋰電池！而且不需要親自前往門市繳納租金，只需到最近的超商就可以輕鬆完成付款。
如果您對竹輪電動車的加盟合作感興趣，歡迎隨時撥打竹輪電動車加盟專線：0919 601789，或是臉書搜尋「竹輪電動車」與我們團隊聯繫。竹輪電動車團隊將會在第一時間與您接洽，提供給您誠摯專業的服務，讓您輕鬆習得竹輪電動車十七年來經營電動車市場的成功經驗。