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特企／竹輪電動車祭出零元加盟金　讓青年創業者輕鬆當老闆

▲傳統機車行面臨油電轉型的挑戰，竹輪電動車協助您複製成功模式。（圖／品牌提供）
▲傳統機車行面臨油電轉型的挑戰，竹輪電動車協助您複製成功模式。（圖／品牌提供）

本報訊

竹輪電動車作為臺灣電動車市場的先鋒，擁有十七年的電動車連鎖經營經驗，十一大直營門市遍布全台，深入扎根臺灣電動車市場。近年來政府推動綠色運輸，發布2050年淨零碳排政策，竹輪電動車順著環保趨勢，看好電動車一年百億的龐大市場，推出「零元加盟金方案」，致力推廣環保型電動車，協助加盟主將傳統機車行轉型為電動車、油電雙軌車行。

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竹輪電動車擁有系統化的營運模式、標準化的作業流程、創新的技術和品質穩定的協力廠商，可以讓加盟主無痛進入這欣欣向榮的電動車市場，成為未來新能源交通的一份子。竹輪電動車擁有完善的組織架構，從營銷業務、財務、系統資訊、營運後勤各大部門各司其職，備有資深的創業輔助團隊，加盟主不須面臨創業初期不知該從何處下手的煩惱，從店鋪選址、裝修設計、產品推廣到售後服務，提供一條龍式的嶄新創業服務，為加盟主提供穩固又專業的後勤幫助，可以高效率又標準化地將成功模式複製給每一間新加盟的分店，手把手讓創業者無痛進入百億電動車市場裡。

以自身為例，竹輪電動車在各個門市通路都採e化管理系統，藉由平板售車，在系統上記錄銷售，使用條碼銷貨、盤點，確保每一個門市的銷售狀況，藉由數據由中央統一自動補貨，確保零件數量充足，加盟主可以不必擔心無法接單或是傳統車行會遇到屯貨、庫存過多的煩惱，進而影響到門市經營及銷售品質。

竹輪電動車的成功模式可以幫助加盟主順利在台灣的電動車市場站穩腳步，不需要自行摸索，適合每一位擁有美好創業夢想和獨屬店面的你，或者是正面臨傳統機車行轉型困擾的你。

竹輪電動車除了推出針對創業者的「零元加盟金」方案外，還特別為電動車主提供「399鋰電池租賃方案」，只需支付每月399元的租金，您就能享有鋰電池永久保固的售後服務，不需要押金及預付款項，399鋰電池租賃方案讓您一個月花不到一頓吃到飽的費用，就可以擁有永久保固的抽取式鋰電池！而且不需要親自前往門市繳納租金，只需到最近的超商就可以輕鬆完成付款。

如果您對竹輪電動車的加盟合作感興趣，歡迎隨時撥打竹輪電動車加盟專線：0919 601789，或是臉書搜尋「竹輪電動車」與我們團隊聯繫。竹輪電動車團隊將會在第一時間與您接洽，提供給您誠摯專業的服務，讓您輕鬆習得竹輪電動車十七年來經營電動車市場的成功經驗。

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