讚綠委昔投棄權「真民代」 名嘴勸白：投棄權都好過到場不投票
立法院院會上周表決停砍年金案的復議案，民眾黨8名立委到場未投票，最終國民黨以人數優勢擋下民進黨團提案，讓民進黨痛批是「小藍」反年改。對此資深媒體人黃暐瀚今（22）日表示，認為身為「受選民付託」、領國家公帑，擁有監督質詢立法權力的國會議員，面對重大議題不投票，絕對是不OK的，提及過去綠委林淑芬無法接受黨版《勞基法》，投下棄權並接受黨紀處分，這才叫「民意代表」，「代表民意，勇敢表態，無所畏懼！」
記者陳威叡／台北報導
對於民眾黨8名立委針對年金改革一案不表態，遭諷為「廢票聯盟」，黨團總召黃國昌更被戲稱為傅崐萁的「傅隨組織」。對此黃暐瀚也發表看法，認為「可以投棄權，不能不投票」，這麼簡單的國會「責任政治」，要求「代議士」代表選民投票、表決、表態，都可以有一堆歪理在那邊洗，說不投票剛好而已，只好把自己個人意見做全面闡述。
黃暐瀚說，身為「受選民付託」、領國家公帑，擁有監督質詢立法權力的國會議員，面對重大議題「不投票」，絕對是不OK的，可以投「贊成」，可以投「反對」，甚至可以投「棄權」，投完之後開記者會，跟選民好好交代理由，都好過「人到場，不投票」。
黃暐瀚提及，過去立院修《勞基法》，民進黨立委林淑芬身為代表多數勞動選民的心聲，無法接受民進黨版的《勞基法》修正案，於是勇敢表示反對，公開投下「棄權」！並接受黨紀的處分。這才叫「民意代表」，「代表民意，勇敢表態，無所畏懼！」
黃暐瀚表示，自己在2018年就說過，現在再重申一次，新北第二選區有這樣的立委何其幸福，只要林淑芬參選新北市長，一定公開支持她，並呼籲認識的新北市民投票給她。
最後黃暐瀚說，有網友酸他不投票，憑什麼叫立委投票，他非常驚訝此邏輯，居然拿選民投票（權利非責任）跟立委表決（選民付託權力與責任）來做比較，「我真的很驚訝！」