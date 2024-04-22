諷黃國昌「傅聯會會長」　台大學姊曾助選學生會長「以你為恥！」

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范雲說，自己苦等一個多小時，最後卻眼睜睜地看著藍白兩黨沆瀣一氣，干擾議事程序，最後甚至在早上才10時許，直接表決散會，實質沒收委員會，國民黨傅崐萁總召等現場6名國民黨立委，根本不讓實質審查法條，連審查前的例行法案說明都不准，直接投票要求散會，形如沒收了今天的委員會。
范雲說，而黃國昌則是乾脆直接棄權，放棄自己身為立委的職責，不敢投票，不敢表態反對散會，質疑黃國昌平時不是最愛嗆其他委員沒在上班、愧對立委職權？不是最喜歡與人叫陣辯論？怎麼會到了法案該實質審查的時候，反而棄守立委權利？
范雲說，黃國昌關鍵這票棄權，實質上成為幫助傅崐萁防堵對《立法委員行為法》禁止立委性騷與性別歧視的進場修法討論，質疑民主難道不是針對法條，提出不同意見，好好審查，一條一條來辯。
范雲表示，本屆立法院開議以來，傅崐萁已經變立院國家主席「傅近平」，直接沒收委員會的民主討論，而黃國昌，也成了追隨傅崐萁的「傅聯會會長」，跟傅崐萁聯手，阻礙重要的國會性平改革。她在現場也質問黃國昌為何棄權不投票，對方沒回答，乾脆大步快速離開委員會現場。
范雲指出，如果黃國昌還記得，自己是乘著太陽花學運的光環站上政治舞台，應該要記得，青年想要的是守護台灣的民主，以及實踐民主的國民，卻做出恰恰相反的舉動，只能說黃國昌愧對所有曾經在立法院外，坐在地上吹風淋雨的年輕人。
最後范雲說，自己作為太陽花運動的參與者，還曾經協助黃國昌參選台大學生會長，身為替他助選過的台大學姊，「我以你為恥！」