響應地球日　雲豹能源邀球員、電豹女愛心義賣挺減塑

2024世界地球日「多一塑不如少一塑」！響應全球減塑趨勢，循環經濟永續發展整合服務商雲豹能源（6869）於4月21日在旗下台啤永豐雲豹職籃隊主場賽事舉辦主題日，以「雲豹TEAM減塑」為主題，號召現場五千多名球迷使用環保容器，更結合球隊、啦啦隊電豹女共同響應愛心循環商品義賣，力挺減碳、護地球！
本報訊
雲豹能源連續第二年攜手台啤永豐雲豹職籃隊，在主場賽事發起減碳主題活動。今年由雲豹能源總經理趙書閔、副總經理譚宇軒及永續長暨發言人張建偉帶領集團員工攜家帶眷到場響應，更號召現場五千多名球迷加入減塑行動，並由趙書閔擔任開球嘉賓，與雲豹NBA級洋將卡森斯（DeMarcus Cousins），以及蔣淯安、高錦瑋、林信寬、洋將Devin Williams五位先發球員為TEAM減碳主題日揭開熱血序幕。
副總經理譚宇軒致詞時說：「我們長期推廣節能減碳、環境永續的重要性，希望藉由運動影響力，傳遞我們對於永續議題的關注及實踐，讓更多人一同響應環保愛地球。」
譚宇軒更進一步指出，本公司將減碳目標化為實際行動，目前正籌備在桃園石門水庫集水區認養林地，未來不僅造林，厚植森林資源，更兼水源涵養的效益。響應世界地球日，雲豹能源更加碼鼓勵台啤永豐雲豹球員當日賽事「多進一顆三分球、多種一棵樹」，實現永續低碳家園目標。
雲豹能源主題日規劃【愛心循環商品義賣】與【自備餐盒、雲豹挺你】兩大主題區。【愛心循環、二手義賣】由台啤永豐雲豹營運長顏行書、球員蔣淯安、高錦瑋、林信寬、李啟瑋、鄭瑋、盧捷閔等，以及電豹女全員捐出二手球鞋、衣物，現場在電豹女熱情推廣下，商品幾乎銷售一空，義賣所得全數捐給「社團法人台灣環境資訊協會」、「台灣媽祖魚保育聯盟」，達成循環、減碳與支持環保團體多項正面效益。
此外，【自備餐盒、雲豹挺你】則鼓勵現場球迷拿環保容器到攤位即可兌換免費爆米花及飲料，在觀賞賽事享用點心飲料之際也能為地球減塑。
雲豹能源將持續落實環境永續與企業公益之核心理念，致力各項減碳與環境關懷行動，成為國內永續企業模範生。