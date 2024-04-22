Cherry Bullet「出道5年」突爆解散！剩3人留公司 成員現況曝光
經紀公司FNC娛樂今（22）日無預警丟出震撼彈，宣布2019年出道的旗下女團Cherry Bullet將結束團體活動解散，其中海允、智媛、Remi、May將與公司結束合約，僅有裕姝、BORA及彩麟3人將繼續留在公司，以個人身分活動，五年的女團生涯宣告結束，讓粉絲相當錯愕。
記者施以慧／綜合報導
FNC娛樂對於解散一事並未說明原因，僅表達對粉絲的歉意，「大家好，這裡是FNC娛樂，首先真心感謝喜愛並支持Cherry Bullet的朋友們，為您傳達關於Cherry Bullet的組合活動的消息，本公司所屬藝人Cherry Bullet成員海允、裕姝、BORA、智媛、Remi、彩麟、May經過長時間的思考和商議，從今天開始正式結束組合活動。海允、智媛、Remi、May已經決定終止合約，裕姝、BORA、彩麟將作為FNC娛樂的所屬藝人繼續進行個人活動。」同時也表明Cherry Bullet成員們將走上不同的道路，希望粉絲能繼續給予支持。
Cherry Bullet在2019年1月21日以首張單曲專輯《Let's Play Cherry Bullet》正式出道，10人女團中，有7名成員是韓國人，May和Kokoro則來自日本，來自台灣的粼粼也曾是其成員。不過成團僅不到一年，粼粼、Kokoro、未來都相繼退團，最終以7人的型態走了將近5年。
Cherry Bullet雖然人氣不如TWICE或BLACKPINK等超大咖女團，不過實力與顏值兼具，發行過多張迷你專輯和單曲，還曾一同參與過男團BTS和女團少女時代的MV拍攝，如今傳出解散，還是讓粉絲們相當不捨。
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