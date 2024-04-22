稱揭弊對象都被起訴　溫朗東下戰帖「徐巧芯下一個就是妳！」

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溫朗東說，徐巧芯卻選擇最糟的處理方式，讓統神跟吳崢吵起來，徐在旁看戲，嘲笑吳崢的表現不佳，對吳崢人身攻擊。但事實證明，統神打給吳崢之後，引發更大社會反感，「讓紛爭越演越烈的是誰？不就是煽風點火的徐巧芯？」
溫朗東指出，徐巧芯沒什麼揭弊的代表作，並不擅長於分析政策資料，擅長的是捕風捉影、影射攻擊、人格毀滅、戲謔嘲諷。用這種方式打擊對手的心理，讓對手怕被她潑糞，不敢跟她吵，成功地在藍營優勢選區中拉抬了自己的聲勢，在跟費鴻泰的初選中勝出，也順利當選立委。
溫朗東表示，徐巧芯當選之後，民進黨也不再是立院過半。過去民進黨在行政立法都持有優勢，徐巧芯劍走偏鋒的戰法還不至於引發過大反彈，甚至還符合一些泛藍青年的口味。然而，一個選上立委的人，立院最大黨不去好好監督行政權、推動民生法案，反而鼓吹網紅直播主跟民進黨發言人吵架，彷彿自己領納稅人的錢、享用立委權力，卻沒有任何應盡的社會義務，「是徐巧芯把自己推到了輿論的懸崖邊。」
當爆出大姑涉詐事件後，溫朗東說，徐巧芯彷彿失去了記憶，需要他一一舉出事證幫她擠出記憶牙膏，而徐越是說謊，越是引人疑竇。
在最新的「婆婆超貸疑雲」中，徐巧芯最早先是說有幫夫家「代墊」100萬元，後來又改口說是「贈與」，又說100萬元就像衛生紙，就像「借過」一樣，金額太小不用寫借據。而徐巧芯婆婆拿去給劉杜夫妻的錢，從2000萬元，又到1880萬元，後來又被查出是拿婆婆房子去抵押，跟台北富邦銀行借了1450萬元。
溫朗東說，比對了徐巧芯婆婆鄰近房子的實價登錄，最高不過1100萬元上下，同一條街上又是坪數、面寬相近的透天住宅，要怎麼跟銀行抵押借出「房子實際交易價格1.3倍」的貸款？而台北市府又是台北富邦銀行的最大股東，質疑徐巧芯是否運用市議員身份「喬超貸」？
溫朗東表示，這個問題要澄清其實不難，只需要出示銀行的房屋鑑價，證明房子價值超過2000萬元，銀行借出1450萬還在合理範圍。但徐巧芯卻出示一段「婆婆與某個銀行專員」的對話截圖，對話前還先跟銀行行員通話了5分鐘，之後一問一答像是套招。
另一方面，徐巧芯過去參選台北市議員時，說自己出身早餐店，店面狹小，滿是油煙，經常要幫家裡打工，也是苦過來的，並且說家裡沒錢，要推出競選小物來募集政治獻金。上周被苗博雅及眾多網友發現，徐身上的名牌珠寶服飾上看200萬元，其中市價超過30萬元的勞力士還沒有申報。
溫朗東說，徐巧芯先是用對話截圖證明其中一件看似LV的衣服不是LV，是于美人送的。後來名牌已經多到變成「芯光三越」，只好改口說早餐店日賺2萬元，家裡其實有賺到錢，跟參選市議員前的說法明顯矛盾。之後又說是靠電視通告費買的。顛三倒四，不知何者為真。
溫朗東提到，徐巧芯至今難以服人的是，在大姑與其丈夫被收押3月25日當天，台中研考會主委劉彥澧不可能不知道姊姊被收押，家裡也沒理由不跟劉彥澧通知一聲。劉彥澧也不可能不跟立委老婆講。換言之，最晚在3月25號，徐劉二人就應該知道家人涉入洗錢詐欺，理應立刻發表聲明，對家人傷害社會感到痛心，也為自己沒有儘早發現家人涉案有所反省，會全力配合檢警調查，但過了19天後，紙包不住火，徐巧芯才被動受訪，切割自己跟家人的關係，開始謊言連篇。
溫朗東認為，只要徐巧芯不再發言，不去製造更多的謊言以及人身攻擊，新聞熱度自然慢慢下降。習慣當「流量生物」的徐巧芯，第一次吃到排山倒海的負面聲浪，以為自己可以用鯊魚戰法轉移焦點，沒想到遇到他這種「妳不要臉，我就陪妳打泥巴戰」的異類，她的老把戲通通失效。
最後溫朗東說，過去自己沒有針對徐巧芯做高密度檢驗，因為當時她只是個網紅市議員，沒必要過度關切。但現在是立委，而且是從朱立倫到傅崐萁，全黨挺一人的明星立委。徐巧芯作為國民黨的青年表率，涉入弊案又說謊掩飾，當然有討論的必要，自己過往揭弊的對象包括顏寬恒、高虹安都已被起訴，「徐巧芯，下一個就是妳！」