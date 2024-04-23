美國政壇多數高度分歧 林俊憲觀察：唯有「台灣」議題獲高度共識
美國聯邦眾議院通過了數項攸關援助國際盟友的重要法案，其中有關援助台灣的印太安全補充法案，總金額達81億美元。民進黨立委林俊憲分析，維護台海和印太區域和平，已成美國不分黨派的高度共識。也符合他這幾年以來的觀察，美國政壇雖然在絕大部分議題上的意見都高度分歧，但只要是攸關台灣和印太區域和平的議題，幾乎都能獲得不分黨派的高度共識，非常難得。
記者陳宜加／台北報導
林俊憲昨（22）日晚間在臉書發文表示，美國聯邦眾議院通過了數項攸關援助國際盟友的重要法案，其中有關援助台灣的印太安全補充法案，總金額達81億美元。兩大黨針對這一系列的援助已經討論多時，眾議院甚至在週六加班表決通過，彰顯美國維護區域和平的決心。
林俊憲說，這次表決他認為有一個很有意思的地方，援外法案雖然是包裹法案，但針對烏克蘭、以色列以及台灣和印太盟友的部分，其實是拆成3個子案來表決。而援助台灣一案的表決比數，竟然比援烏和援以的差距還大得多，僅有34票反對、385票贊成。
林俊憲指出，這也符合他這幾年以來的觀察，美國政壇雖然在絕大部分議題上的意見都高度分歧，但只要是攸關台灣和印太區域和平的議題，幾乎都能獲得不分黨派的高度共識，非常難得。感謝盟友的支持，更要強化自己的決心，台灣的安全，要靠我們自己來努力！