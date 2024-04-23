民調：蔡英文處理兩岸問題曾破7成滿意度　8年總結4成5低於不滿意

我是廣告 請繼續往下閱讀
2019年起，中國軍機開始襲擾台灣西南空域，架次逐年飛升。從2020年383架、 2021年972架、2022年1738架、2023年1709架。2022年8月發動大規模環台軍演前後9天，實彈射擊，衝突一觸即發。兩岸關係急遽惡化。
根據民調結果顯示，蔡英文過去8年來，在處理兩岸關係方面的表現？」13.7％非常滿意，31.7％還算滿意，21.5％不太滿意，26.5％非 常不滿意，4.5％沒意見，1.9％不知道。換句話說，20歲以上台灣人中，4成5基本上滿意蔡總統8年來處理兩岸關係的表現，4成8不滿意。不滿意者比滿意者多3個百分點。
台灣民意基金會指出，這項發現傳達了一個清楚且重要的訊息，那就是，蔡英文總統處理兩岸關係的表現沒有贏得多數人民的肯定，雖然表示滿意的人也不少。對於蔡總統處理兩岸關係表現的民意反應，根據本會過去8年一共進行24次全國性調查，可以建構出民意反應的長期趨勢，可以簡要歸納出以下幾個重點：第一，蔡總統第一任期曾經有不錯的開始2016年8月，51.4％國人支持她的中國政策，39.7％不支持。可惜好景不常，只維持3個月，接著就是長達3年的民意強烈反彈。
第二，綜觀蔡總統8年執政期間，有關處理兩岸關係的民意反應，滿意度最高曾達到71.5％，那是2020年2月；不滿意度最高曾達到 65.7％，那是2018年12月；此外，滿意度最低曾低到 25.3％，不滿意度最低曾低到17.7％。由此可見，國人對兩岸關係演變及政府相關處理的回應相當強烈。
第三，蔡總統在處理兩岸關係上，第一個任期中有接近3年遭遇人民強烈反彈，第二任期則是峰迴路轉，多數人滿意的狀態。這形成一個相當強烈的對比。箇中關鍵有5點：一、2019年元旦，習近平發表「一國兩制台灣方案」，蔡總統罕見強硬回應，贏得台灣社會強烈共鳴；二、2019年6月香港反送中運動，長達半年；三、2020年新冠肺炎疫情大流行，持續約3年；四、2022年2月俄烏戰爭爆發；五、同時期美中關係嚴重交惡。
台灣民意基金會表示，當兩岸關係越緊張，總統對中共立場越強硬時，總統民意支持度就攀升；當兩岸關係相對平靜時，總統在兩岸關係上無作為，總統支持度就明顯下滑，民怨也開始沸騰。這樣的兩岸關係，周而復始。當蔡總統任期近尾聲時，不滿蔡總統處理兩岸關係的聲浪再度湧現，箇中意涵為何？對即將上台的新總統賴清德有何影響？值得推敲。