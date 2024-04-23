3月EPI電力景氣指數穩定綠燈 台綜院：AI需求強Q1經濟成長率5.5%
台灣綜合研究院今（23）日發布今（2024）年3月台灣EPI電力景氣指數，受惠AI等新興應用需求續強支撐景氣，預估第1季經濟成長率5.5%。然而，部分傳統產業前景走弱，外銷訂單遭砍單，生產動能大幅滑落，抵銷全國產業用電成長表現。但全國產業高壓以上用電量，仍較去年同期成長0.07%，整體產業電力景氣燈號呈穩定綠燈。
記者魏妤庭／台北報導
台綜院發布今年3月台灣EPI電力景氣指數，預估3月份經濟成長率為5.6%，第1季經濟成長率為5.5%。台綜院指出，從去年底開始，受惠高效能運算、人工智慧等應用加速擴展，再加上旺季備貨需求，帶動製造業生產動能，使得經濟成長穩步回溫。鋼鐵業也因國內景氣復甦，廠房與商辦等營建用鋼需求浮現，3 月份鋼鐵業用電量成長 1.8％此外，3月雖在節慶效應過後，民間消費成長力道趨緩，使內需消費減弱。但去年同期基期偏低因素下，墊高經濟成長表現。
台綜院表示，國內產業景氣主要仰賴AI強勁需求支撐，半導體產業因晶圓代工產業復甦腳步較預期緩慢，而傳統產業受到ECFA衝擊，使得國際需求疲軟不振，影響整體製造業生產動能走弱，產業用電較去年同期小幅成長0.07%。
台綜院表示，民間消費動能走弱，逐步回復常態，不再扮演推升經濟成長主要動能，但3月份基期偏低因素，仍有高成長率表現。環顧當前國際經濟政策不確定性、地緣政治風險高，恐怕抑制經濟成長力道，後續發展仍需持續關注。