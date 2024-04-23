弱勢肺腺癌缺健保給付　醫籲「免疫治療＋化療」納健保

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然而，30%的患者「腫瘤沒有基因突變」，即「無法使用標靶藥物」，蔡麗娟說，雖國際治療指引建議，此類晚期患者治療首選是免疫治療結合化學治療，但目前部分患者透過健保僅能使用化學治療，需要自費負擔極高的費用，或是只使用化學治療。
台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民進一步指出，對於腫瘤沒有基因突變的肺腺癌病友，第一線免疫治療合併化學治療是提升存活率的關鍵，與單純使用化學治療，這些患者的存活期中位數可以提升超過2倍、死亡風險降低40%。
此外，陳育民說，從5年存活率來看，每100個無基因突變的晚期肺腺癌病友做化療，只有11.3個人可以活5年以上，但如果使用免疫治療加上化學治療，可以有19.4個人活到5年以上，足見這樣的治療方式可以填補此類肺腺癌患者的治療黑洞、提高存活率，減少勞動力衰退的情況。
台北慈濟胸腔內科主治醫師黃俊耀則指出，若腫瘤基因檢測突變為陰性，免疫治療合併化學治療都是最好的做法，但目前健保僅針對PD-L1大於50%者提供免疫藥物、針對PD-L1小於50%者則僅有化療。
黃俊耀說，即使是PD-L1大於50%的患者，有高達90%其實無法在一線使用，產生「看得到吃不到」的情況，患者最終可能還是要先以自費方式救命，也因此產生沉重的經濟負擔，PD-L1小於50%者更是沒有在健保中得到免疫治療方面的協助。
因此，黃俊耀強調，目前眾多已開發國家都已經針對基因變異陰性的患者提供第一線免疫治療合併化療，台灣應取消以PD-L1判斷給付方針的做法、參考國際治療指引，針對「無腫瘤基因突變的晚期肺腺癌患者」提供第一線免疫治療合併化學治療的給付作法，減輕癌症家庭負擔、增加患者存活率。
蔡麗娟則表示，對於沒有基因突變的肺腺癌患者來說，這是一種「同病不同運」的情況，準總統賴清德喊出要將癌症死亡率降低3分之1，要達成此一目標，肺癌存活率如何翻倍提高是重中之重，呼籲新政府把打擊癌症視做重要政策方向，並關注此類尚未獲得充分協助的病友。