親姐認愛樂天球星宋嘉翔！啦啦隊一粒一臉茫然 羞笑：我也很混亂
台鋼雄鷹啦啦隊女神一粒（趙宜莉）爆紅，也讓人挖出她的雙胞胎姊姊，同樣也是美到不行，姊妹倆一舉一動都成為球迷關注話題。近期卻傳出一粒的姊姊與樂天桃猿的大物新人捕手宋嘉翔交往中，怎料一粒姊姊不藏了，直接在IG上曬出甜蜜合照官宣戀情。稍早，人在新莊參與活動的一粒被問及此事時竟一臉茫然：「我也很混亂！」
記者詹鎰睿／台北報導
一粒今日與夥伴恬魚、炘0現身新莊擔任活動表演嘉賓，現場估計擠滿上百位粉絲，讓人見識到「一粒旋風」，聊到昨晚的地震，3位女孩都說有被地震搖醒，一直到現在都感覺在晃，一粒更表示：「搖完後繼續睡！」幸好精神還不錯，帶著笑容上工。
同樣參與活動的樂天女孩總監陸筱晴，更是首次見到一粒並稱讚她本人非常可愛又小隻：「在影片上是會放大的，我們都在猜說，一粒到底是多高，看到本人真的小小一隻，就很一粒！」
聊到爆紅後會不會在意網路負面批評？一粒坦言：「其實有很多前輩、身邊朋友傳給我鼓勵的話，希望我專注在自己身上，其他的酸言酸語，就盡量不要自己去看，後來就比較會過濾這些訊息。」
而被記者追問「知不知道姊姊有個球員男友？」一粒則一臉茫然地回應：「我也很混亂耶！哈哈！」就匆忙地離開，進行與粉絲合照的活動。稍早，一粒的姐姐也在IG上官宣戀情，證實男友為中職樂天桃猿的捕手宋嘉翔，引發球迷討論。
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