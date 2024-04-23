《死侍與金鋼狼》限制級預告公開！光頭「神祕角色」打趴金鋼狼
▲眾所期待的漫威電影《死侍與金鋼狼》終於讓2大英雄合體啦！光頭「神祕角色」一出場就打趴金鋼狼，讓粉絲們都十分期待。（圖／漫威影業提供）
記者
張一笙／綜合報導
2024-04-23 14:36:24
2024年最受漫威影迷們期待的
《死侍與金鋼狼》，將於7月24日（三）搶先在 全美、全台大銀幕上映，2大漫威救世主「死侍」與「金鋼狼」終於 夢幻合體，讓影迷們都十分興奮。漫威影業昨（22）日晚間釋出《死侍與金鋼狼》限制級預告，隨即就登上YouTube發燒影片榜，死侍與金鋼狼2人在電影中相愛相殺，死侍也繼續超鬧無尺度地一邊戲耍金鋼狼，一邊和金鋼狼拯救世界，初登場的「死侍狗」也承襲了死侍特色，醜萌醜萌的模樣也引發不少影迷們討論。另外，在劇中出現的光頭「神祕角色」一登場就打趴金鋼狼，讓粉絲們都十分期待。
漫威睽違6年推出《死侍》第3集《死侍與金鋼狼》，限制級版預告昨日超嗨大公開，2大超級英雄一起口無遮攔地爆粗口！死侍一開頭就走進一間酒吧，找到正在借酒澆愁的「狼叔」金鋼狼，請求他一同拯救世界，然而狼叔卻意興闌珊，逼得死侍必須舉槍脅迫他。未料，死侍在交談過程中才發現，原來「 ▲《死侍與金鋼狼》的2版超帥海報，勢必將引起一波收藏潮。（圖／漫威影業提供） 這個金鋼狼」沒能成功拯救他的世界，死侍只能發揮三寸不爛之舌功夫，說服「 這個宇宙」的狼叔與他並肩作戰。雖然狼叔還是無法擺脫消極，但總算是與死侍站在同一陣線，2人也像多年情侶般相愛相殺，不斷鬥嘴。 新生代演技派演員 ▲金鋼狼在「這個宇宙」中，是個沒能拯救自己世界的落魄角色。（圖／漫威影業提供） 艾瑪可林飾演的「神祕角色」，一改以往柔弱形象，而是以令人驚豔的中性光頭造型亮相，讓他能以自己「 非二元性別」身分本色出演，而他飾演的角色具有強大能力，一登場就將金鋼狼打趴，吸引不少影迷們對這個角色的討論。不過，預告中最令人吸睛的角色並非「神祕角色」，而是剛贏得2023年「全英國最醜的狗」冠軍的中國冠毛犬「佩姬」所飾演的 死侍狗，看他和死侍「喇舌」既溫馨又噁心！ 《死侍》系列過去就常精準選用復古流行歌曲為人津津樂道，此次預告也不例外地挑中樂壇天后 ▲艾瑪可林飾演的「神祕角色」，一出場就打趴金鋼狼。（圖／漫威影業提供） 瑪丹娜的經典神曲〈宛如祈禱者〉（Like a Prayer），讓不少影迷們夢迴青春時光，搭配《死侍》系列一如既往地血腥殺戮尺度無上限場面，讓人感到血脈賁張。預告中也埋有不少彩蛋，包括巨形蟻人蓋成的廢車基地、死侍與狼叔一起跳躍穿過奇異博士的圓圈時空通道，同時還不忘延續打破第四面牆的傳統，在電影中狂虧漫威影業總裁凱文費吉下令對其他電影大廠下禁令，唯獨自家迪士尼的《 冰雪奇緣》的歌名能用，讓影迷們再度見識死侍嘴砲起來有多賤。 VIDEO 更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「 NOW娛樂 」粉絲專頁
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