宋嘉翔認愛「一粒」雙胞胎姊姊！球員為何最愛跟這隊啦啦隊交往？

我是廣告 請繼續往下閱讀
中華職棒球員和啦啦隊的交往案例很多，分為「修成正果」、「秘密交往」、「好聚好散」等狀況，其中樂天桃猿球團應該是最多啦啦隊跟中職球員交往的「大本營」，光是秘密交往等就好多對，當然也有結婚、分手等狀況出現。球員主要跟樂天女孩交往案例最多，最主要原因，樂天女孩是中職最出名的啦啦隊，成員也都很多擁有高人氣，粉絲很多，自然也會受到球員注意。
球員跟啦啦隊交往機會多，以下說明各種狀況：
一、修成正果：
中職球員跟啦啦隊修成正果結婚，最著名的就是統一獅投手胡智為和統一獅Uni Girls艾璐，但其實兩人是在更早之前交往，當時還是樂天女孩的艾璐，哥哥也是著名職棒球員李杜軒，兩人家世背景相似，因此受到球迷祝福，在2014年，中信兄弟捕手陳家駒與前義大犀牛女孩「騷寶寶」葉雨萍就已結婚，還有小孩。統一獅隊當家外野手陳傑憲也跟老婆綺綺過去在球場曬恩愛，綺綺過去也是義大犀牛啦啦隊「犀睛女孩」成員，兩人也公開放閃，感情很好。
樂天桃猿隊內球員和啦啦隊相戀，外野手邱丹和李芳交往，李芳突然退團，而邱丹在IG公開兩人交往並且已經求婚成功的訊息，樂天桃猿前投手王躍霖跟啦啦隊「阿布」布孟璇結婚，都是比較著名的例子。
二、秘密交往：
曾有不少媒體、球迷偷偷議論某「大物」球員跟樂天女孩琳妲交往，但並未受到證實，而該球員目前也已經轉隊，另有一說，Yuri也曾跟其他球隊球員交往，但是並未獲得公開，甚至其實啦啦隊跟球員交往，都是透過學長學弟認識，一起出席公開場合等，都有跡可循。
三、好聚好散：
其實離開不是壞事，樂天女孩林襄跟馬傑森的戀情就是「見光死」，林襄被拍到跟馬傑森手牽手逛街，鐵證如山，結果林襄退團，因為樂天有「內規」，啦啦隊交往球員就必須要離開，林襄目前在味全龍啦啦隊小龍女，甚至在日前比賽直播中還會說：「臭馬傑森」，讓現場空氣很尷尬。
前樂天啦啦隊成員倪暄，也因為跟陳晨威戀情曝光，兩人也已分手，但倪暄因此就離開樂天女孩行列，結束啦啦隊女孩生涯，球員跟啦啦隊分手不會是壞事，分手還可以祝福對方，當成好友也不錯。
總結：
中職球員跟啦啦隊交往狀況，其實在過去十分常見，未來可能也會隨著社群媒體發達，讓球員可以輕易找到更多對象，加上中職球員的形象等，與啦啦隊的舞蹈文化搭配，會讓更多女孩願意擔任啦啦隊這個行業，未來中職球員跟跨「籃球」、「排球」等啦啦隊女孩交往的機會會更多，跟球團主持人、工作人員交往，結婚等機會也不令人感到意外。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁