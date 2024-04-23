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宋嘉翔認愛「一粒」雙胞胎姊姊！球員為何最愛跟這隊啦啦隊交往？

▲一粒姊姊（左）今（23）日，在IG上甜蜜官宣男友，就是樂天桃猿的「大物」捕手宋嘉翔（右）。（圖／NOWnews資料照、9y9j IG)
▲一粒姊姊（左）今（23）日，在IG上甜蜜官宣男友，就是樂天桃猿的「大物」捕手宋嘉翔（右）。（圖／NOWnews資料照、9y9j IG)

記者吳政紘/綜合報導

中職台鋼雄鷹「啦啦隊女神」一粒的雙胞胎姊姊，今（23）日無預警在IG宣布跟中職樂天桃猿球員宋嘉翔交往的消息，兩人還大方公開示愛，由於一粒姊姊並非公眾人物，卻引來不少球迷關注，而近年來中職啦啦隊跟球員交往的狀況很多，連結婚、修成正果的狀況也不少，當然也是有被公開後分手的案例，但為何球員是能和啦啦隊在一起？主要在於彼此互動頻繁，而且球團也沒有明文禁止，才會造成這種現象。

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19歲的宋嘉翔，去年才受到球團重用，成為高中畢業生就可以擔任中職開幕戰的「大物」捕手，而他跟一粒姊姊的戀情意外公開，其實一粒姊姊的身材也很好，但並未選擇要挑啦啦隊，兩人公開，也不會有什麼問題。而樂天女孩女團長Rina跟球星陳昱瑞交往，也被週刊爆出，中信兄弟Passion Sisters成員波波也被拍到交往中信特攻後衛謝亞軒，都是現在進行式。

▲波波是中信兄弟啦啦隊隊員，曾被拍到跟謝亞軒交往。（圖／陳波波IG）
▲波波是中信兄弟啦啦隊隊員，曾被拍到跟謝亞軒交往。（圖／陳波波IG）
▲樂天女孩「最仙女團長」Rina遭爆與籃球明星陳昱瑞熱戀交往，甚至同居。今日她本人現身親自回應：「謝謝關心！」並未多作否認。（圖／記者詹鎰睿攝影）
▲樂天女孩「最仙女團長」Rina遭爆與籃球明星陳昱瑞熱戀交往，甚至同居。今日她本人現身親自回應：「謝謝關心！」並未多作否認。（圖／記者詹鎰睿攝影）
中華職棒球員和啦啦隊的交往案例很多，分為「修成正果」、「秘密交往」、「好聚好散」等狀況，其中樂天桃猿球團應該是最多啦啦隊跟中職球員交往的「大本營」，光是秘密交往等就好多對，當然也有結婚、分手等狀況出現。球員主要跟樂天女孩交往案例最多，最主要原因，樂天女孩是中職最出名的啦啦隊，成員也都很多擁有高人氣，粉絲很多，自然也會受到球員注意。

球員跟啦啦隊交往機會多，以下說明各種狀況：

一、修成正果：

中職球員跟啦啦隊修成正果結婚，最著名的就是統一獅投手胡智為和統一獅Uni Girls艾璐，但其實兩人是在更早之前交往，當時還是樂天女孩的艾璐，哥哥也是著名職棒球員李杜軒，兩人家世背景相似，因此受到球迷祝福，在2014年，中信兄弟捕手陳家駒與前義大犀牛女孩「騷寶寶」葉雨萍就已結婚，還有小孩。統一獅隊當家外野手陳傑憲也跟老婆綺綺過去在球場曬恩愛，綺綺過去也是義大犀牛啦啦隊「犀睛女孩」成員，兩人也公開放閃，感情很好。

陳傑憲老婆曾是前、義大犀牛中信兄弟啦啦隊成員綺綺。（圖／NOWnews資料照）
陳傑憲老婆曾是前、義大犀牛中信兄弟啦啦隊成員綺綺。（圖／NOWnews資料照）
▲統一獅球星胡智為與妻子艾璐，是最成功的球員與啦啦隊交往案例（圖/統一獅球團提供）
▲統一獅球星胡智為與妻子艾璐，是最成功的球員與啦啦隊交往案例（圖/統一獅球團提供）
樂天桃猿隊內球員和啦啦隊相戀，外野手邱丹和李芳交往，李芳突然退團，而邱丹在IG公開兩人交往並且已經求婚成功的訊息，樂天桃猿前投手王躍霖跟啦啦隊「阿布」布孟璇結婚，都是比較著名的例子。

▲李芳曾是樂天女孩成員，跟邱丹戀情曝光，兩人也結婚公開。（圖／取自邱丹IG）
▲李芳曾是樂天女孩成員，跟邱丹戀情曝光，兩人也結婚公開。（圖／取自邱丹IG）
二、秘密交往：

曾有不少媒體、球迷偷偷議論某「大物」球員跟樂天女孩琳妲交往，但並未受到證實，而該球員目前也已經轉隊，另有一說，Yuri也曾跟其他球隊球員交往，但是並未獲得公開，甚至其實啦啦隊跟球員交往，都是透過學長學弟認識，一起出席公開場合等，都有跡可循。

▲Yuri曾被傳出跟他隊球員交往，但是並未獲得證實。（圖／Yuri IG）
▲Yuri曾被傳出跟他隊球員交往，但是並未獲得證實。（圖／Yuri IG）
三、好聚好散：

其實離開不是壞事，樂天女孩林襄跟馬傑森的戀情就是「見光死」，林襄被拍到跟馬傑森手牽手逛街，鐵證如山，結果林襄退團，因為樂天有「內規」，啦啦隊交往球員就必須要離開，林襄目前在味全龍啦啦隊小龍女，甚至在日前比賽直播中還會說：「臭馬傑森」，讓現場空氣很尷尬。

前樂天啦啦隊成員倪暄，也因為跟陳晨威戀情曝光，兩人也已分手，但倪暄因此就離開樂天女孩行列，結束啦啦隊女孩生涯，球員跟啦啦隊分手不會是壞事，分手還可以祝福對方，當成好友也不錯。

▲林襄今日首次體驗味全龍的轉播賽評，結果見到球隊被前男友馬傑森接殺後，忍不住脫口大罵「臭馬傑森！」讓現場頓時安靜，網友們也通通笑翻。（圖／林襄IG）
▲林襄今日首次體驗味全龍的轉播賽評，結果見到球隊被前男友馬傑森接殺後，忍不住脫口大罵「臭馬傑森！」讓現場頓時安靜，網友們也通通笑翻。（圖／林襄IG）
總結：

中職球員跟啦啦隊交往狀況，其實在過去十分常見，未來可能也會隨著社群媒體發達，讓球員可以輕易找到更多對象，加上中職球員的形象等，與啦啦隊的舞蹈文化搭配，會讓更多女孩願意擔任啦啦隊這個行業，未來中職球員跟跨「籃球」、「排球」等啦啦隊女孩交往的機會會更多，跟球團主持人、工作人員交往，結婚等機會也不令人感到意外。

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