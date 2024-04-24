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段考變少了！教育部修正評量辦法、國小低年級段考每學期降為2次

▲教育部今（24）日發布修正的評量辦法，國小低年級段考，每學期從3次降為2次。（示意圖／翻攝pixabay）
▲教育部今（24）日發布修正的評量辦法，國小低年級段考，每學期從3次降為2次。（示意圖／翻攝pixabay）

記者李琦瑋／台北報導

為回應各界對於國民教育品質的要求、營造更為友善的教育環境，教育部於今（24）日發布「國民小學及國民中學學生學習評量辦法」，增加因應災害及傳染病等變故，實施線上教學及彈性評量方式；使學生學習不間斷，也降低國民小學低年級定期評量次數，從每學期3次降低為2次，亦透過放寬出席率計算彈性等，盼減少學生學習壓力，將於今年8月1日施行。

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教育部修正發布「國民小學及國民中學學生學習評量辦法」，共有4項修正重點，包括國民小學低年級定期評量次數改變、新增因應災害及傳染病等變故規定、給予各縣市主管機關規範之彈性、學校人員違反本辦法議處機制。已函送各直轄市政府教育局及各縣（市）政府周知，並於113年8月1日施行，各地方政府應配合修正既有補充規定。

定期評量是透過紙筆測驗、實作、檔案評量等方式，檢視學生的學習進度，教育部過去對於紙筆測驗有明訂，國小1學期最多3次，也就是俗稱的3次段考，近年多數學校考量到學童壓力，已經改為1學期考2次。

教育部表示，審酌國小低年級是學生學習能力的奠基期，應著重生活習慣與品德培養，協助學生在生活與實作中主動學習，其定期評量方式及紙筆測驗次數亟需有彈性且多元之規劃，修正定期評量中紙筆測驗的次數，明定國小1、2年級每學期紙筆測驗次數的上限降低為2次，並於學校行事曆統一的前提下，透過降低紙筆測驗次數的實施，增進學生學習自信及成長。

該辦法也新增彈性，因應學生居住地區或就讀學校所在地區發生災害、傳染病或學生遭逢其他重大變故等因素，致使無法以實體面授方式正常實施既定課程，學校得以數位遠距教學或其他適當方式實施教學，及彈性調整評量方式，以保障學生受教權益，並維護師生健康。

教育部提到，為避免學校相關人員，未依該辦法規定實施學習評量，致使影響學生權益，爰增訂學校對學生辦理評量等事項違反之處理機制，期透過明定學校違反本法規規定之處理，以維評量公平性及學生學習權益。

另外，針對國小學生因生理假、懷孕等不可抗力因素，缺席課程達2/3以上，會影響取得畢業證書，此次修法也給予縣市主管機關增列相關假別，讓學生請假更有彈性。

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