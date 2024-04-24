學生輔導法修法！國教盟籲提升輔導人力、每年給8小時有薪親職假

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在提升輔導人力部分，國教盟呼籲儘速啟動《學生輔導法》修法，包括提升專任輔導教師編制、預防少年觸法需專責社工、專輔人員依各地區需求進行專業分工、高關懷學生三級輔導不等待。
國教盟提到，現行《學生輔導法》第10條規定，輔導教師編制國民小學24班1人，國民中學15班1人，高中職12班置1人，1位輔導教師約需負擔400到600位學生的輔導工作，還需兼任、分擔輔導室行政工作，負擔實在太重，且法定編制多年以來尚未補足，建議提升編制至國小20班、國中12班、高中職10班置1人方符合教育現場需求；部分招生額滿學校，班級人數較他校明顯增加，也應增加其輔導教師編制，中央、地方主管機關應提供充足資源給專輔教師，例如高關懷課程、警政、社政、醫療資源等。
國教盟表示，依現行《學生輔導法》第3條，專輔人員包括臨床心理師、諮商心理師、社會工作師，然而心理師和社工師各有專長，舉凡學生涉及毒品、幫派、詐騙、討債等行為樣態，均非學校可以有效處理，需要三級輔導社工師專責進行控管協助，才能有效預防學生更嚴重的觸法行為；心理師和社工師各有專長，現行卻未依照各地區、學校需求的不同進行專業分工，建議區域學生中輟比例高，社工師比例應增加，自殺、憂鬱比例高，則較需要心理師協助，心理師、社工師的在職進修也應分別規劃，個案研討才由兩者共同進行。
國教盟指出，現行各地區普遍二級輔導要轉三級需等待，造成高關懷學生進到校園三級輔導無法即時支援，三級輔導應與二級依照學生需要同時進行輔導，而非金字塔架構需經送審與等待。
在提供教師法律資源與心理諮商協助方面，國教盟建議應積極規劃、提升教師及行政人員相關法律知能，例如線上回訓平台與法律諮詢專線；另鑑於教育現場教師教學輔導壓力日增，應規劃、提供有需求的教師公假進行心理諮詢，多對教師激勵、關懷、支持，才能進一步建立友善的校園師生關係及親師互動。
在促進親師互動、提供有薪親職假部分，國教盟認為，應以行政罰方式強制偏差行為學生之家長參加親職教育講習或課予罰款；另應推動家長每1名在學子女1年給予8小時有薪親職假，讓家長方便出席學校親職講座、體表會等活動，或與導師溝通孩子狀況，只要學校出具證明便可請假不扣薪水，才能提升親師溝通、親職知能、預防校園暴力。
國教盟呼籲主管機關應切實檢討現行學生輔導機制成效不彰問題，才能修補校安漏洞，有效輔導偏差行為學生，預防少年殺人事件再度發生，避免今日的非行少年，成為明日的成人罪犯。