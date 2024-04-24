《艾爾之光》新角「莉緹亞3支線」4/25登場！改版2大活動同步展開

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為歡慶莉緹亞第三支線更新，本次的莉緹亞中文主題曲將由台灣知名樂團「好樂團GoodBand」進行演唱，歌曲完整版將於4/25（四）在官方YouTube及Facebook釋出，邀請冒險者一同見證莉緹亞的冒險與成長！
「為了能打開縫隙，這點危險根本不算什麼！」為追逐真相而踏入縫隙的莉緹亞！
《艾爾之光》即將推出全新角色「莉緹亞」的第三支線，經歷遺跡詛咒後，莉緹亞將在第三支線展示不同於以往的全新面貌。隨著第三支線開放，玩家將陪伴莉緹亞經歷三轉歷程，分別為一轉「尋路冒險者」、二轉「裂隙行者」，以及三轉「異界女神」的心路歷程，與莉緹亞一同成為跨越邊界的開拓者！
第三支線改版活動同步開放，完成任務領豐富虛寶
配合《艾爾之光》「莉緹亞」第三支線更新，官方同步推出「莉緹亞的研究日誌」及「莉緹亞的交易契約書」兩大活動，於活動期間使用角色莉緹亞完成各階段任務，即可獲得多重好禮，其中也包括全新道具「[科保]二次元的S.U.I.T箱子」，玩家千萬不要錯過！
🟡「莉緹亞的研究日誌」（4/25-5/9）
明日起至5月9日，於活動期間使用莉緹亞完成各階段任務，即可獲得「[露莉爾]研究日誌:打開的縫隙」以及「[科保]莉緹亞的研究日誌箱」等資源素材，練等困擾免驚！詳細活動資訊請參閱官網。
🟡「莉緹亞的交易契約書」（4/25-5/23）
明日起至5月23日，於活動期間完成各階段任務，即可獲得「[露莉爾]賢者的魔法石」、「[科保]虹霓珠or泰納布洛斯的氣息選擇箱」等珍稀虛寶，完成全部任務最終更可獲得全新道具「[科保]二次元的S.U.I.T箱子」喔！詳細活動資訊請參閱官網。