利菁上網求醫竟遭詐9000元！親曝犯嫌作案手法怒：不是第1次
綜藝天后利菁日前因為想減肥，在社群上求救問診，沒想到引來不法分子。一名自稱為邱正宏的醫師向利菁發送好友申請，由於對方早期上過她的節目，利菁因此卸下心防，跟對方線上問診，「他看我的舌頭說我濕氣很重，但我沒想到他是西醫，怎會中醫問診？我就是笨！還想說他應該是跟人家合作中醫。」後來才發現對方根本不是邱醫師本人，還詐騙她9000塊藥錢。
記者施以慧／綜合報導
利菁透露自己過去52公斤，現在卻已經胖到57公斤，想再瘦3公斤的她坦言，當初問診完後對方表示要支付9000塊開藥，因為是貨到付款，她看不懂藥單，於是和對方加Line通電話，「結果對方一接就語氣很衝地說我是邱醫師啊，跟我以前節目認識很客氣的邱醫師完全不一樣，我說你不是邱正宏，他就嗆我說你憑甚麼說我不是？還說你想怎樣？我就說我想退錢啦就掛電話了。」她才驚覺受騙。
遭遇詐騙的利菁相當懊惱，還好後來老公幫她打給宅急便追宅配單，向物流公司表明是詐騙後，這筆宅配才停止扣款，及時停損。利菁還爆料，假冒邱醫師身分的犯嫌，早已不是第1次作案，「那個兩小罐藥看起來只是有飽足感的營養品，我老公還念我說，『寶貝，妳是利菁，利菁在台灣被騙真的很丟臉』，好笑是我之前去參加葉璦菱朋友生日趴，現場也有警界人士夫人被這個打著邱正宏名號的人騙過，所以其實很多人都受害，但大家通常都會摸摸鼻子就算了。」這次決心出面公布對方犯案手法，也是希望身邊的人不要再輕易上當受騙。
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