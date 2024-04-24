快訊／拜登簽署950億元援台、以、烏法案！TikTok也難逃去中化

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美國總統拜登稍早在白宮簽署通過法案時表示，「我們挺身而出、站在一塊，我們做到了，接下來我們需要快速行動，而我們也會快速行動。」
這條總額950億美元的援外包裹法案主要有4項法案，包含價值610億美元的援助烏克蘭案（Ukraine Security Supplemental Appropriations Act）、264億美元的援助以色列案（Israel Security Supplemental bill）、80億美元的印太安全法案（Indo-Pacific Security Supplemental bill），以及第4條較綜合性的「21世紀和平通過實力法案」（21st Century Peace through Strength Act）」。
美國眾議院不少共和黨人對採取反對美國在軍援烏克蘭立場，針對此法案多次進行阻撓，一度出招要求改以分不同軍援分拆表決，與此同時，俄烏戰事從膠著逐漸演變至俄軍占些許上風，陸續推動戰線。
拜登表示，法案簽署通過後，分配給烏克蘭的軍援資金計畫將在數小時內啟動，預期在俄羅斯總統蒲亭不斷取勝、烏克蘭軍隊士氣低落之際，提供他們防空能力軍備以及砲彈、裝甲車等武器。