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快訊／拜登簽署950億元援台、以、烏法案！TikTok也難逃去中化

▲美國總統拜登週三（24）正式簽署通過價值950億美元的援助包裹法案，將分配預算援助烏克蘭、以色列和台灣等印太地區盟友。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登週三（24）正式簽署通過價值950億美元的援助包裹法案，將分配預算援助烏克蘭、以色列和台灣等印太地區盟友。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

美國國會在經歷數月磋商，終於從參議院、眾議院表決通過價值950億美元的援助法案，根據這條法律美國將能夠向烏克蘭、以色列及台灣在內的印太地區國家與盟友提供援助因應局勢變化，該法案也包含對伊朗實施新的制裁、要求TikTok與中國母公司「字節跳動」分離等。

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在延宕數月後，美國眾議院本月20日終於表決通過這項總額950億美元的援外包裹法案，參議院則於當地時間23日以79票支持、18票反對，表決通過將法案上呈美國總統，而拜登則在週三火速簽署通過這項法案，預計第一筆軍援資金計畫將在數小時內馬上啟動。

美國總統拜登稍早在白宮簽署通過法案時表示，「我們挺身而出、站在一塊，我們做到了，接下來我們需要快速行動，而我們也會快速行動。」

這條總額950億美元的援外包裹法案主要有4項法案，包含價值610億美元的援助烏克蘭案（Ukraine Security Supplemental Appropriations Act）、264億美元的援助以色列案（Israel Security Supplemental bill）、80億美元的印太安全法案（Indo-Pacific Security Supplemental bill），以及第4條較綜合性的「21世紀和平通過實力法案」（21st Century Peace through Strength Act）」。

美國眾議院不少共和黨人對採取反對美國在軍援烏克蘭立場，針對此法案多次進行阻撓，一度出招要求改以分不同軍援分拆表決，與此同時，俄烏戰事從膠著逐漸演變至俄軍占些許上風，陸續推動戰線。

拜登表示，法案簽署通過後，分配給烏克蘭的軍援資金計畫將在數小時內啟動，預期在俄羅斯總統蒲亭不斷取勝、烏克蘭軍隊士氣低落之際，提供他們防空能力軍備以及砲彈、裝甲車等武器。

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