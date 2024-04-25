NewJeans成員被譽為迪士尼公主！氣質神韻太驚人 撞臉年輕版大S
南韓女團「NewJeans」打著BTS師妹名號出道，由3位韓籍成員加上2位越澳、韓澳籍成員組成，平均年齡只有16歲的她們，以清新無害的清純外表、多變活潑的曲風擄獲大家的心。其中19歲的成員Danielle日前首度來台參加時尚品牌活動，網友仔細一看發現，她與不老女神大S有幾分相似，並貼出對比照證實，還大讚她像是迪士尼裡的公主。
記者薛羽彤／綜合報導
Danielle是韓澳混血，外貌高雅脫俗，日前她來台出席活動，造成大批粉絲圍觀。近日有網友在論壇《Dcard》上發文表示「很多人說：Danielle跟年輕時的大S很像」，並貼出多張對比照，原PO大讚Danielle「氛圍很驚人，臉也很驚人。不只臉蛋、聲音、語氣是迪士尼公主相，甚至連音色也是迪士尼相」，比喻她宛如人間的迪士尼公主。
原PO貼出大S主演《泡沫之夏》、《流星花園》的劇照，認為Danielle散發的氣質和整體的神韻，都與大S極度相似，直呼「好像真的愈看愈像。」貼文一出後，引起網友熱烈討論，大部分網友都認同原PO的看法，「臉型跟耳朵，還有五官的配置都超像」、「我覺得神韻超像，都是美女」、「剛認識NewJeans的時候，因為她太像大S所以超快就記住她的臉跟名字」、「我一直都覺得她超漂亮的，臉怎麼可以那麼小，完全就是洋娃娃。」
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