16萬股東快看！宏達電紀念品曝光 送「抗UV機能帽」零股也能領
近期是股東會旺季，擁有15.59萬股東的宏達電也在今（25）日宣布今（2024）年股東會紀念品為「HTC雙面抗UV機能帽PLUS」，與去年不同的是，股東持股不限股數，均予以發放紀念品，也就是說，零股股東也能領。
記者魏妤庭／台北報導
宏達電歷年發放的股東會紀念品都走實用風格，最有話題性的就是2013年親自去股東會的股東，每人都可以拿到要價21900元的HTC One手機一支，之後陸續送多功能後背包、風衣外套、休閒折疊椅、隨身保溫杯袋組，以及去年的雙面抗UV機能帽。
據了解，雖然宏達電今年也是送帽子，但與去年不同，今年帽子的前後比去年加長，更能抵抗紫外線，雙面色彩設計，可配合穿搭情境調整，防曬透氣且輕薄有型，收納後不佔空間方便攜帶。
宏達電今年股東會預計在6/20舉行，因此若是在4/17前買進或是持有股票的股東，就有領紀念品資格。截至4/19統計，宏達電股東人數超過15.59萬人，其中零股股東有6.18萬人，持有1到5張約7.7萬人，持有10張超過9000人。
※【NOWnews 今日新聞
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