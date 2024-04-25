iPhone中國銷量慘跌至第3名！vivo市佔奪冠 華為來勢洶洶漲近7成
根據市場研究機構Counterpoint的數據顯示，2024年第1季中國智慧型手機銷量年增1.5%，連續第2季實現正成長。觀察各品牌銷量，蘋果iPhone年降至15.7％，排行淪為第3，第1名則由原本排行老3的vivo拿下。華為、HONOR、小米表現出色，其中，華為脫穎而出，年增近70%，成長很大程度上歸功於支持5G的Mate 60系列的成功推出以及既有的品牌聲譽，幫助其在600美元以上的高端市場獲得了巨大份額。
記者鄭妤安/台北報導
分析師指出，vivo本季以17.4%的份額位居榜首，得益於低端市場Y35 Plus和Y36機型以及中端市場S18的強勁銷售。HONOR以16.1%排名第2，蘋果以15.7%緊隨其後。由於華為的捲土重來直接影響了蘋果在高端市場的表現，蘋果本季的銷售量受到了抑制，於此同時，與往年相比，蘋果的換機需求略有減弱。
儘管華為來勢洶洶，HONOR在X50、Play 40等熱門機型以及線下渠道擴張的帶動下，拿下第2名的好成績。
資深分析師表示，2024年第1季是有史以來競爭最激烈的季度，前6名參與者的市佔率僅相差 3%。智慧型手機OEM廠商在節慶期間競爭激烈，提前敲定各種行銷和促銷策略，尤其隨著移工在假期回國時購買更實惠的廉價智慧型手機，中國原始設備製造商憑藉其豐富的高性價比產品，利用低端市場銷量的激增獲利，這一趨勢進一步縮小了主要參與者之間的市場佔有率差距。
不過，分析師依舊看到iPhone復甦的可能性，系列新機新顏色的選擇加上銷售舉措可能會讓該品牌重回正軌，各界都在關注6月的 WWDC上會帶來哪些AI功能。