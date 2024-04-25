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NBA季後賽4/25焦點球星／Tyler Herro英雄登場　SGA引領青春風暴

▲NBA在4月25日有兩場精彩的首輪季後賽賽事，本日的NBA季後賽主打球星，分別為邁阿密熱火隊的「英雄哥」Tyler Herro以及奧克拉荷馬雷霆的「SGA」Shai Gilgeous-Alexander。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA在4月25日有兩場精彩的首輪季後賽賽事，本日的NBA季後賽主打球星，分別為邁阿密熱火隊的「英雄哥」Tyler Herro以及奧克拉荷馬雷霆的「SGA」Shai Gilgeous-Alexander。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

NBA在4月25日有兩場精彩的首輪季後賽賽事，本日的NBA季後賽主打球星，分別為邁阿密熱火隊的「英雄哥」Tyler Herro以及奧克拉荷馬雷霆的「SGA」Shai Gilgeous-Alexander。Herro單場轟進6記三分球、得到24分，還傳出14次助攻，打出生涯最佳的組織進攻表現；而SGA則是得到本日最高的33分，幫助雷霆拿下兩場主場賽事。

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▲熱火後衛「英雄哥」Tyler Herro在G2攻下24分，賽後霸氣表示：「還沒結束！任何事情都可能發生」，還透露Butler有向他傳訊息，要他帶領好球隊。（圖／美聯社／達志影像）
▲熱火後衛「英雄哥」Tyler Herro在G2攻下24分，賽後霸氣表示：「還沒結束！任何事情都可能發生」，還透露Butler有向他傳訊息，要他帶領好球隊。（圖／美聯社／達志影像）
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單日MVP：「英雄哥」Tyler Herro，單場24分14助攻，6記三分球。

顯然，Herro沒有忘記2020年東區決賽對塞爾提克砍下37分的感覺，那是他的成名之作，也是他如今之所以能夠在NBA聯盟站穩腳步的關鍵時刻。如今他再次在TD花園給綠衫軍球迷帶來恐怖時刻，帶領熱火投進破隊史紀錄的23記三分球，在沒有Jimmy Butler的情況下在客場偷走一勝

熱火前隊長Udonis Haslem說能從熱火艱苦訓練中存活下來的球員，聯盟之中不到「10%」，這句話雖然有些誇大，但也反應出熱火文化的獨特之處。Herro作為一名白人射手，能夠在身體強度極大的季後賽戰場中屢屢爆發，說明了他平時在隊內訓練裡肯定度過了地獄般的時光。

Herro去年季後賽因傷沒打，今年則是Butler缺陣，但熱火無論輸贏都打得很堅韌，這支球隊確實很特別，他們有著鋼鐵般的共識，這是一支以團隊為本的球隊。不過今晚的所有榮譽都該歸給Tyler Herro。

▲雷霆一哥「SGA」Shai Gilgeous-Alexander此戰砍下全場最高33分，附帶3籃板5助攻，表現相當亮眼。（圖／NOWnews社群中心製圖）
▲雷霆一哥「SGA」Shai Gilgeous-Alexander此戰砍下全場最高33分，附帶3籃板5助攻，表現相當亮眼。（圖／NOWnews社群中心製圖）
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SGA今年在MVP排行榜上只輸給Nikola Jokic，雖然他的比賽還是有可加強之處，但無論是認為他還不夠火候或是靠著雷霆隊陣容加成的批評者，都不能否認他已經成為聯盟中的超級球星之一。

SGA的身體條件是讓他能夠在殘酷的季後賽戰場上生存下來的關鍵，在G1他面用一次身體失去平衡的三分打，幫助球隊拿下勝利；今晚則重兵防守下狂砍33分，帶隊贏球，皆證明了這一點。

賽後SGA表示自己謙虛又自信，兩種特質都在他身上出現，「我很謙遜，但我也會用自己的方式驕傲。我很有信心，儘管我經常不會表現出來，但我是一個非常自信的人。」雷霆隊在聯盟中掀起的「青春風暴」，在SGA的領頭下仍在繼續。

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