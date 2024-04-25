「這2大」知名訂房網站慘了！用競業名稱作關鍵字廣告　遭罰200萬

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公平會認為，Agoda前述關鍵字廣告整體內容易使網路使用者誤以為Agoda與競爭對手四方通行旅行社公司是屬同一來源或關係企業，原本想搜尋「四方通行」網站的消費者，也有可能會被Agoda所呈現的廣告標題混淆或被吸引而點擊該關鍵字廣告，而遭攔截並導向Agoda的線上訂房平台，進而減少四方通行旅行社公司接觸線上潛在客戶的機會。
公平會表示，Agoda利用他人努力推展自己商品或服務，屬榨取他人努力成果的顯失公平行為，違反公平交易法第25條規定。
公平會進一步說明，Agoda前曾於2021年間在Google關鍵字廣告平台使用「四方通行」作為關鍵字廣告，經該會認定違反公平交易法並予以處分。Agoda在前案發生後雖將「四方通行」列入Bing及Yahoo「排除列表」的排除關鍵字，但在選擇比對類型時，選用了「完全比對」模式即比對文字完全相同時始予以排除，而不是選擇排除範圍較廣的「詞組比對」模式，而且Agoda也未檢視關鍵字廣告呈現情形，因此導致該關鍵字廣告再次出現。
考量Agoda先前已有違法紀錄，及關鍵字廣告可先預覽呈現結果，卻再次輕忽，故裁處新台幣100萬元罰鍰。
除了Agoda之外，公平會也針對Booking.com使用同業名稱作為關鍵字廣告的行為開罰。Booking.com於2018年7月至2022年12月期間，在Google平台使用四方通行旅行社公司的事業名稱刊登關鍵字廣告，並開啟「關鍵字插入」功能，當網路使用者在Google搜尋引擎以「四方通行」為關鍵字進行搜尋時，會出現標題為「四方 通行-眾多部落客一致推薦」與Booking.com網域名稱並列呈現的關鍵字廣告，網路使用者若點擊該廣告即導向至Booking.com的網站。
公平會認為Booking.com使用他人事業名稱作為關鍵字廣告，同樣構成榨取他人努力成果的顯失公平行為，違反公平交易法第25條規定，考量Booking.com違法行為期間及情節，裁處新台幣100萬元罰鍰。