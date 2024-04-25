Lulu驚傳婚事告吹！萬秀金孫深夜認「各自安好」：感情是兩人私事

HYBE跟著瘋？控閔熙珍「找巫師作法送BTS去當兵」　路人：好Drama

▲HYBE抖出閔熙珍（左）曾於2021年找巫師作法，送BTS防彈少年團（右）去當兵。（圖／BTS官網、閔熙珍IG）
▲HYBE抖出閔熙珍（左）曾於2021年找巫師作法，送BTS防彈少年團（右）去當兵。（圖／BTS官網、閔熙珍IG）

記者陳雅蘭／綜合報導

「NewJeans之母」閔熙珍跟母公司HYBE創辦人房時爀槓上，今（25）日召開記者會曝光房時爀的惡行，房時爀也沒閒著，同時間提出閔熙珍找巫師作法「送BTS（防彈少年團）去當兵」質疑，2派人馬隔空爭執越吵越荒唐，網友傻眼：「怎麼變成8點檔Drama了？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲HYBE大樓。（圖／記者許家禎攝）
▲HYBE指控閔熙珍找巫師作法，送BTS去當兵。（圖／記者許家禎攝）
閔熙珍今下午2點召開2個多小時的記者會，場上情緒數度失控、不斷罵髒話；HYBE為了阻止風向轉變，抖出閔熙珍曾在2021年找巫師尋求意見，巫師透過通訊軟體不斷建議閔熙珍主導人事、錄用細項，HYBE質疑閔熙珍早就密謀獨立。

巫師指導閔熙珍3年內要吞下公司，「3年之後我會幫妳」，所以閔熙珍才陸續找投資者、討論股票期權、設立新企劃等；而2021年，BTS兵役問題吵得沸沸揚揚，閔熙珍就問：「BTS會不會去當兵？」巫師回答：「會去。」閔熙珍就說：「我覺得BTS去當兵對我比較有利，讓他們去吧，呵呵呵。」

因為是在記者會上爆出的新指控，閔熙珍難逃被記者提問此題，閔熙珍承認有找巫師，但否認找巫師「協商」，「因為那位巫師單純只是我朋友」。

▲閔熙珍痛哭否認HYBE的所有指控，自己已被大公司惡行逼瘋。（圖／SBS 뉴스 YouTube）
▲閔熙珍開記者會痛哭否認HYBE的所有指控，自己已被大公司惡行逼瘋。（圖／SBS 뉴스 YouTube）
此外，閔熙珍日前爆出與HYBE的內部會議中，接連表示「ILLIT抄襲NewJeans」、「TWS也抄襲NewJeans」、「RIIZE也抄襲NewJeans」之外，還對外宣稱房時赫（HYBE創辦人）長時間抄襲她才創立了BTS；閔熙珍今記者會上否認：「我沒說過BTS抄襲！」也澄清從未想過爭奪經營權，「從沒計畫過，也沒有實施過」，閔熙珍表示：「職場生活中，我會發發牢騷，如果不了解的人，就會不知道是真話還是開玩笑。」她十分不解：「不知道為何HYBE要這樣對我？」

2002年，閔熙珍擔任「SM娛樂」的平面設計師，後來晉升為創意總監，負責旗下少女時代、SHINee、f(x)、EXO、Red Velvet等夯團的視覺設計，包含專輯封面、服裝、MV等。因為閔熙珍獨特的藝術品味，2019年被HYBE挖角擔任旗下子公司「ADOR」執行長，「ADOR」旗下的NewJeans甫出道就爆紅，使得閔熙珍獲得「NewJeans之母」封號；但閔熙珍因為NewJeans的成功，卻沒得到相應報酬，週一（4／22）她被爆出要從HYBE獨立的計畫，目前雙方各執一詞，NewJeans面臨尷尬兩難局面，粉絲擔憂她們變成「FIFTY FIFTY 2.0」。

▲BTS即使進入全員軍白期，仍舊不斷靠著自身魅力刷新YouTube上的超狂紀錄。（圖／翻攝自BTS IG）
▲BTS成員已於2022年末陸續入伍服役。（圖／BTS IG）
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

閔熙珍罵2hr髒話：我是瘋女人！NewJeans痛哭20分鐘　律師好崩潰

NewJeans之母閔熙珍現身爆哭：沒說要搶經營權　HYBE為何這樣對我

NewJeans出道被打壓！排在LE SSERAFIM後　房時爀要求：踩爛aespa

HYBE娛樂表態「守護NewJeans」優先　鬥走閔熙珍：奪權是事實

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生