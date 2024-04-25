HYBE跟著瘋？控閔熙珍「找巫師作法送BTS去當兵」　路人：好Drama

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巫師指導閔熙珍3年內要吞下公司，「3年之後我會幫妳」，所以閔熙珍才陸續找投資者、討論股票期權、設立新企劃等；而2021年，BTS兵役問題吵得沸沸揚揚，閔熙珍就問：「BTS會不會去當兵？」巫師回答：「會去。」閔熙珍就說：「我覺得BTS去當兵對我比較有利，讓他們去吧，呵呵呵。」
因為是在記者會上爆出的新指控，閔熙珍難逃被記者提問此題，閔熙珍承認有找巫師，但否認找巫師「協商」，「因為那位巫師單純只是我朋友」。
此外，閔熙珍日前爆出與HYBE的內部會議中，接連表示「ILLIT抄襲NewJeans」、「TWS也抄襲NewJeans」、「RIIZE也抄襲NewJeans」之外，還對外宣稱房時赫（HYBE創辦人）長時間抄襲她才創立了BTS；閔熙珍今記者會上否認：「我沒說過BTS抄襲！」也澄清從未想過爭奪經營權，「從沒計畫過，也沒有實施過」，閔熙珍表示：「職場生活中，我會發發牢騷，如果不了解的人，就會不知道是真話還是開玩笑。」她十分不解：「不知道為何HYBE要這樣對我？」
2002年，閔熙珍擔任「SM娛樂」的平面設計師，後來晉升為創意總監，負責旗下少女時代、SHINee、f(x)、EXO、Red Velvet等夯團的視覺設計，包含專輯封面、服裝、MV等。因為閔熙珍獨特的藝術品味，2019年被HYBE挖角擔任旗下子公司「ADOR」執行長，「ADOR」旗下的NewJeans甫出道就爆紅，使得閔熙珍獲得「NewJeans之母」封號；但閔熙珍因為NewJeans的成功，卻沒得到相應報酬，週一（4／22）她被爆出要從HYBE獨立的計畫，目前雙方各執一詞，NewJeans面臨尷尬兩難局面，粉絲擔憂她們變成「FIFTY FIFTY 2.0」。
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