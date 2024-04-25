爭鮮砸63億興建智慧化新廠！盼優化生產工序、提升產品品質

我是廣告 請繼續往下閱讀
截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1472家企業約2兆2570億元投資，預估創造15萬1618個本國就業機會。
在新添的5家企業中，迴轉壽司品牌「爭鮮」引關注，作為跨國連鎖餐飲業者，在全球已有超過600家門市，旗下擁有5個餐飲品牌，包含爭鮮迴轉壽司、爭鮮gogo、爭鮮Plus、定食8以及MAGiC TOUCH，也為全台最大迴轉壽司品牌，生鮮食材均由爭鮮車隊低溫配送至各門市，提供消費者價格實惠又新鮮美味的壽司。
為了提升市場競爭力，爭鮮規劃投資逾63億元在桃園興建新廠及建置智能化生產線，安裝雲端智慧管理系統與自動化倉儲，以優化生產工序及提升產品品質。未來新廠將設置太陽能板等減碳節能裝置，期望保護環境與節約能源。
專業研發製造真空濺鍍機、蝕刻機及從事真空濺鍍代工業務，並以自有品牌「UVAT」行銷世界的「友威科技」決定投資逾15億元於台中市大雅區建置企業總部，擴大研發及生產。
新總部除採智慧化設備提升生產效率外，將朝向綠建築規劃，並建置能源管理系統及架設屋頂型太陽能板，期望逐步降低碳排放。本次投資將有助於拓展市占率，擴大於半導體、IC載板、高階封裝及光學產業的應用領域，強化公司核心競爭力。
主要生產高品質的鳳梨酥、手工餅乾等糕點的「八野爺食品」為了因應業務成長與持續研發新品，規劃於嘉義馬稠後產業園區設立生產中心，採用智能化設備，提升製程效率與穩定品質。新生產中心將透過設置太陽能設備，使用節電燈具等措施，期望創造永續的經營環境。本案預計投資金額為1.8億元，可創造10名本國就業機會。
專門生產陶瓷纖維濾管及陶瓷纖維觸媒濾管「富利康科技」，決定擴充產能與擴大產品應用，規劃招募147名本國員工，投資5.3億元於高雄和發產業園區興建新廠，設置智慧化生產系統，以即時管理訂單與維持產品品質，且新廠將建置太陽能發電設施，實踐永續發展的理念。
研發及生產GPS行車安全警示器、行車紀錄器等的「瑞憶科技」，計劃在嘉義馬稠後產業園區建廠，增設行車安全警示器產品產線，導入ERP系統及自動化控制組裝設備，以精進產品品質與管理效率。新廠將朝向綠建築方式規劃，安裝太陽能發電設備，使用廢氣淨化系統等，期望用更友善環境的方式進行生產。本案投資金額超過4億元，可替嘉義地區新增40名本國就業機會。