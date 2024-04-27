獨／詐團鎖定青少年下手！國中妹買「增高藥」遭恐嚇：會有人上門
隨著科技進步，詐騙手法也推陳出新，近期有詐團就利用青春期少男、少女，開始注重自己外表又缺乏社會經驗，誘騙購買減肥、去痘或是增高藥品，待被害人上鉤後，便表示藥品須不斷服用才有效，若遇到有人表明沒錢，詐團還會恐嚇說要提告，家長們獲悉後，除怒斥詐團可惡外，更多的是擔心孩子們隨意服用來路不明藥品，會不會對身體產生不良影響。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，北市一名國中女學生因希望能長高，從網路上以3千元為代價購買一款增高藥，但收到貨後卻發現與廣告不符，這才察覺遭到詐騙，原本想說僅3千元就當學個教訓，沒想到封鎖對方半年後，詐團竟又換電話號碼連繫，甚至嗆聲出言恐嚇。
詐團在簡訊中表示「由於先前增高方案還沒有結清，所以還要再支付3萬元的費用，待付款完成後，公司將出示結案證明，並刪除所有資料，「否則3天內會有駐台灣的人員，上門拜訪處理後續事宜」。
雖女學生對此態度強硬回復「不要用威脅方式強迫別人，我也會採取正當法律措施」等語，但思考過後，還是決定將此事告知家人，媽媽知道後立刻陪同前往派出所報案，除心疼女兒受騙外，更多是擔心其吃了不明藥物所帶來的負面影響，後續也向《NOWnews今日新聞》投訴，希望能讓更多人瞭解相關手法、避免被騙。
經《NOWnews今日新聞》記者查證，目前詐團所使用的2個LINE帳號均已刪除，對此，警政署165全民防騙網提醒，不良網購賣家會以提告詐欺、背信或毀損罪等似是而非的法律用語，迫使消費者取貨付款，事實上，消費者若只是單純忘記取貨，或下單後改變心意而解約退貨，都不會構成犯罪；另外，網購不明藥品有風險，除了達不到原本想要的效果之外，還有可能傷了身體又賠錢。