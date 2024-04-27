林叨囝仔7寶媽慘了！道歉兩次沒用　臉書追蹤數「雪崩掉粉1萬人」

小龍女專訪／戶頭剩400元！小蛙淚揭《DD52》內幕：不敢跟爸媽說

▲味全龍啦啦隊「小龍女」成員小蛙過去在選秀節目《DD52》出道，怎料那時的她窮到戶頭只剩400元，完全不敢跟爸爸媽媽說，談到此事讓她忍不住紅了眼眶。（圖／記者陳明中攝影）
▲味全龍啦啦隊「小龍女」成員小蛙過去在選秀節目《DD52》出道，怎料那時的她窮到戶頭只剩400元，完全不敢跟爸爸媽媽說，談到此事讓她忍不住紅了眼眶。（圖／記者陳明中攝影）

記者詹鎰睿／專訪

味全龍啦啦隊「小龍女」成員小蛙（洪薏婷），過去曾在偶像選秀節目《菱格世代DD52》嶄露頭角，2022年加入小龍女後人氣迅速暴增，超強的舞功再配上可愛的娃娃臉，更擄獲許多球迷喜愛，女生也通通被她圈粉。事實上，看似人生順遂的小蛙，其實有好長一段時間都沒有收入，她向《NOWnews今日新聞》分享，為了追逐夢想，戶頭一度只剩下400元，但小蛙完全不敢跟爸媽說，每天只能回到房間躲進棉被裡爆哭。

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▲今年接下小龍女舞蹈總監一職，小蛙笑說1個人要看25人的舞蹈，還真有一點點小辛苦。（圖／記者陳明中攝影）
▲今年接下小龍女舞蹈總監一職，小蛙笑說1個人要看25人的舞蹈，還真有一點點小辛苦。（圖／記者陳明中攝影）
首次接下舞蹈總監！小蛙認：真的有點小辛苦

身高155公分、40公斤的小蛙，自2022年8月以「練習生」身分加入小龍女行列，不到半年就順利轉為正式成員，更陪同味全龍拿下2023年總冠軍，今年更獲球團賞識，擔任舞蹈總監一職。談到會不會有壓力？小蛙坦言，有些緊張和一點點小辛苦，幸好小龍女很有凝聚力，學姐們都很支持她。雖然編排的舞蹈還沒亮相，但小蛙早已擔任起刁舞的角色，比大家更在意小龍女的表現，希望球迷們能多多給予鼓勵。

而天生俱來的娃娃臉，直接成為小蛙的招牌特色，被問會不會帶來困擾？小蛙竟笑說：「一開始確實會擔心，但後來隨著年齡慢慢往上增加，好像越看越年經，還不錯！」還記得練習生時期，首次上場的那天，有位球迷竟對小蛙表示：「妳好像跟寧寧（小龍女最小成員）同年紀喔！」殊不知兩人年齡差了6歲，也讓小蛙苦笑：「欸！那是我看起來太年輕嗎？」

▲小蛙透露心目中的男神就是劉以豪，喜歡陽光又斯文、笑起來又燦爛的男生。（圖／記者陳明中攝影）
▲小蛙透露心目中的男神就是劉以豪，喜歡陽光又斯文、笑起來又燦爛的男生，球員則是欣賞吉力吉撈·鞏冠。（圖／記者陳明中攝影）
不再對外開放簽名球！原因讓小蛙傷心又難過

活潑又充滿正能量的小蛙，其實也是會生氣的，她說之前有碰到一位粉絲急著想和大家拍照，但卻沒有詢問過她們，或是給一點時間整理外型，直接踩到小蛙的地雷，「讓我覺得很沒有禮貌！」盼望粉絲們都能互相尊重。

由於近期出現許多不肖人士假冒粉絲名義，再到網路上販售親筆簽名球的事件，也讓小蛙決定不再私下對外簽名。小蛙難過地說，原來有次比賽打到將近午夜才結束，為了體恤在外守候多時的粉絲，她決定留下來替大家一一簽名，殊不知事後卻在網路上看到拍賣、販售等資訊，讓她瞬間崩潰，「你不能簽完就拿去賣掉啊！我心裡真的很難過耶！太傷心了！」

▲天生娃娃臉的小蛙，有次下班開車回家卻被警察攔下來，還以為是未成年開車，直到報了身分證才放行。（圖／記者陳明中攝影）
▲天生娃娃臉的小蛙，有次下班開車回家卻被警察攔下來，還以為是未成年開車，直到報了身分證才放行。（圖／記者陳明中攝影）
戶頭只剩400元！小蛙淚憶《DD52》每天爆哭

回憶《DD52》那段時期，才剛從大學畢業的小蛙，爸媽剛好買了一間新房子，幫忙繳房貸的任務也落在了她身上，可惜節目僅給車馬費，再加上練習、錄影等等，小蛙有將近大半年的時間都沒有工作收入，窮到戶頭只剩下400元，「我那時不敢跟爸媽說！」壓力龐大的小蛙，每天回家就是躲到棉被裡爆哭。

幸好努力終究換來成果，小蛙的媽媽看到自家女兒登上新聞封面後徹底改觀，從原本的不支持，變成了和爸爸守在電視機前面一起加油，直到現在，爸媽一有空檔就會到天母棒球場看小蛙在舞台上綻放自我。聊到這裡，小蛙早已紅了眼眶，不禁感性地對爸媽們說：「謝謝你們把我生下來，讓我可以在舞台上發光發熱！」短短兩句話也蘊含著小蛙的真實心聲，讓人覺得溫馨又感動。

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▲除了想要當辣妹，小蛙還都想一圓開聯結車的夢想。（圖／記者陳明中攝影）
▲除了想要當辣妹，小蛙還都想一圓開聯結車的夢想。（圖／記者陳明中攝影）
▲外表可愛的小蛙，其實內心相當成熟，還是一位工作狂，依舊是單身狀態。（圖／記者陳明中攝影）
▲外表可愛的小蛙，其實內心相當成熟，還是一位工作狂，沒時間談戀愛，依舊還是單身的狀態。（圖／記者陳明中攝影）

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