小龍女專訪／戶頭剩400元！小蛙淚揭《DD52》內幕：不敢跟爸媽說

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身高155公分、40公斤的小蛙，自2022年8月以「練習生」身分加入小龍女行列，不到半年就順利轉為正式成員，更陪同味全龍拿下2023年總冠軍，今年更獲球團賞識，擔任舞蹈總監一職。談到會不會有壓力？小蛙坦言，有些緊張和一點點小辛苦，幸好小龍女很有凝聚力，學姐們都很支持她。雖然編排的舞蹈還沒亮相，但小蛙早已擔任起刁舞的角色，比大家更在意小龍女的表現，希望球迷們能多多給予鼓勵。
而天生俱來的娃娃臉，直接成為小蛙的招牌特色，被問會不會帶來困擾？小蛙竟笑說：「一開始確實會擔心，但後來隨著年齡慢慢往上增加，好像越看越年經，還不錯！」還記得練習生時期，首次上場的那天，有位球迷竟對小蛙表示：「妳好像跟寧寧（小龍女最小成員）同年紀喔！」殊不知兩人年齡差了6歲，也讓小蛙苦笑：「欸！那是我看起來太年輕嗎？」
不再對外開放簽名球！原因讓小蛙傷心又難過
活潑又充滿正能量的小蛙，其實也是會生氣的，她說之前有碰到一位粉絲急著想和大家拍照，但卻沒有詢問過她們，或是給一點時間整理外型，直接踩到小蛙的地雷，「讓我覺得很沒有禮貌！」盼望粉絲們都能互相尊重。
由於近期出現許多不肖人士假冒粉絲名義，再到網路上販售親筆簽名球的事件，也讓小蛙決定不再私下對外簽名。小蛙難過地說，原來有次比賽打到將近午夜才結束，為了體恤在外守候多時的粉絲，她決定留下來替大家一一簽名，殊不知事後卻在網路上看到拍賣、販售等資訊，讓她瞬間崩潰，「你不能簽完就拿去賣掉啊！我心裡真的很難過耶！太傷心了！」
戶頭只剩400元！小蛙淚憶《DD52》每天爆哭
回憶《DD52》那段時期，才剛從大學畢業的小蛙，爸媽剛好買了一間新房子，幫忙繳房貸的任務也落在了她身上，可惜節目僅給車馬費，再加上練習、錄影等等，小蛙有將近大半年的時間都沒有工作收入，窮到戶頭只剩下400元，「我那時不敢跟爸媽說！」壓力龐大的小蛙，每天回家就是躲到棉被裡爆哭。
幸好努力終究換來成果，小蛙的媽媽看到自家女兒登上新聞封面後徹底改觀，從原本的不支持，變成了和爸爸守在電視機前面一起加油，直到現在，爸媽一有空檔就會到天母棒球場看小蛙在舞台上綻放自我。聊到這裡，小蛙早已紅了眼眶，不禁感性地對爸媽們說：「謝謝你們把我生下來，讓我可以在舞台上發光發熱！」短短兩句話也蘊含著小蛙的真實心聲，讓人覺得溫馨又感動。
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