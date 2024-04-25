人人搶當「平價版NewJeans之母」！用鈔能力下架閔熙珍的條紋上衣

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除了媒體把閔熙珍「矛盾發言」寫成報導，網友則是「歪樓」分析閔熙珍的OOTD，除了一眼就能看出品牌的帽子，她的上衣則是出自日本品牌，該綠白條紋長袖要價日幣8800元（約台幣1800元），或許是價格非高昂，網友也在閔熙珍記者會結束後「搶當NewJeans之母」，讓該商品瞬間售罄，此品牌堪稱此仗「最大贏家」。
2002年，閔熙珍擔任「SM娛樂」的平面設計師，後來晉升為創意總監，負責旗下少女時代、SHINee、f(x)、EXO、Red Velvet等夯團的視覺設計，包含專輯封面、服裝、MV等。因為閔熙珍獨特的藝術品味，2019年被HYBE挖角擔任旗下子公司「ADOR」執行長，「ADOR」旗下的NewJeans甫出道就爆紅，使得閔熙珍獲得「NewJeans之母」封號；但閔熙珍因為NewJeans的成功，卻沒得到相應報酬，週一（4／22）她被爆出要從HYBE獨立的計畫，目前雙方各執一詞，NewJeans面臨尷尬兩難局面，粉絲擔憂她們變成「FIFTY FIFTY 2.0」。
閔熙珍否認要爭奪經營權，僅是為了保護NewJeans，今天才決定出面揭發HYBE房時爀自私、不可理喻的一面，其中包含NewJeans出道被打壓，強制排在LE SSERAFIM後面才能亮相，以及NewJeans被賦予「要踩爛aespa」的「出道黑幕」。
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