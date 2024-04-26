林叨囝仔7寶媽一句「資源班」惹議！張進德也曾領有學習障礙手冊

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「林叨囝仔The Lins'Kids」7寶媽Sydney於24日開直播業配產品時，有網友提問小孩是否在讀資源班，Sydney便與兒子開始討論，她先問兒子：「你在資源班嗎？我怎麼都不知道哈哈哈哈哈哈」，兒子回答：「不可能啦！我那麼聰明，以我的智商」。
7寶媽繼續問兒子班上是否有人在資源班？兒子回應「沒有，我們班一個問題兒童都沒有喔，只有稍微不正常而已，但沒有到問題兒童，絕對沒有」，隨後7寶媽也發出不少笑聲，還稱「他們班沒有人在資源班啦！我有問過老師！」雖然之後7寶媽也道歉說明，但已經於事無補。
什麼是資源班？
資源班學生大多屬於輕度智能障礙、學習障礙、感官功能障礙等狀況，以領有身心障礙手冊、或經鑑定為學習障礙高危險群者，為優先服務對象。
不過也有特別優秀，但卻有情緒障礙等孩子會在資源班，但並非這些孩子就是被放棄，而是要經過慢慢融入生活，讓他們跟社會接軌。
張家兄弟五人擠在學校宿舍打球
張家兄弟從小跟祖母同住，一度因為家庭因素要放棄學業等，但方穎豐不但大方把學校宿舍讓給五兄弟住，還幫助他們提供吃住，對張進德來說，方穎豐就像是真正的老爸一樣。
也因此，張進德在返台後，加盟富邦悍將比賽前，看到方穎豐也紅了眼眶，流下英雄淚，張進德跟張育成的故事，也啟發很多棒球員願意吃苦，不放棄的精神。
總結：
張進德一路從國小打上職棒，甚至旅美加入小聯盟，老弟張育成也成為大聯盟球星，並且還持續在坦帕灣光芒隊打拚，張家兄弟不因出身跟有遇到人生危機而屈服，反而是逆境而生，影響很多人，也為不少球員種下「不放棄」的種子。
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