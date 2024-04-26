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林叨囝仔7寶媽一句「資源班」惹議！張進德也曾領有學習障礙手冊

▲林叨囝仔7寶媽一句「資源班」惹議！其實棒球員張進德小時候也曾領有學習障礙手冊。（圖／富邦提供）
▲林叨囝仔7寶媽一句「資源班」惹議！其實棒球員張進德小時候也曾領有學習障礙手冊。（圖／富邦提供）

記者吳政紘/綜合報導

網紅「林叨囝仔」7寶媽，近日在直播中嘲笑「資源班」，而他的小孩也無意以有問題的學生，來形容特教生，引發社會輿論撻罰，而所謂的「資源班」又可稱為特殊教育班，區分為：分散式資源班、巡迴輔導班、集中式特殊教育班。富邦悍將捕手張進德，過去曾因家庭因素，一度要放棄棒球路，還因張家五兄弟有3位被判為「學習障礙」，還領有手冊，在學校受到異樣的眼光，但在泰源國小方穎豐的照顧下，張進德彷彿找到生命中的貴人，即便是讀「資源班」出來，張進德還是當上國手，展現天份，並且還成功旅美，回來中職回饋這片土地，老弟張育成也在美國打拚，張偉聖在統一獅隊也是表現優異。

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7寶媽「資源班事件」惹議

「林叨囝仔The Lins'Kids」7寶媽Sydney於24日開直播業配產品時，有網友提問小孩是否在讀資源班，Sydney便與兒子開始討論，她先問兒子：「你在資源班嗎？我怎麼都不知道哈哈哈哈哈哈」，兒子回答：「不可能啦！我那麼聰明，以我的智商」。

7寶媽繼續問兒子班上是否有人在資源班？兒子回應「沒有，我們班一個問題兒童都沒有喔，只有稍微不正常而已，但沒有到問題兒童，絕對沒有」，隨後7寶媽也發出不少笑聲，還稱「他們班沒有人在資源班啦！我有問過老師！」雖然之後7寶媽也道歉說明，但已經於事無補。

▲「林叨囝仔」7寶媽Sydney被質疑訕笑資源班學生，引起粉絲退追潮。（圖／林叨囝仔 The Lins' Kids臉書）
▲「林叨囝仔」7寶媽Sydney被質疑訕笑資源班學生，引起粉絲退追潮。（圖／林叨囝仔 The Lins' Kids臉書）
什麼是資源班？

資源班學生大多屬於輕度智能障礙、學習障礙、感官功能障礙等狀況，以領有身心障礙手冊、或經鑑定為學習障礙高危險群者，為優先服務對象。

不過也有特別優秀，但卻有情緒障礙等孩子會在資源班，但並非這些孩子就是被放棄，而是要經過慢慢融入生活，讓他們跟社會接軌。

張家兄弟五人擠在學校宿舍打球

張家兄弟從小跟祖母同住，一度因為家庭因素要放棄學業等，但方穎豐不但大方把學校宿舍讓給五兄弟住，還幫助他們提供吃住，對張進德來說，方穎豐就像是真正的老爸一樣。

也因此，張進德在返台後，加盟富邦悍將比賽前，看到方穎豐也紅了眼眶，流下英雄淚，張進德跟張育成的故事，也啟發很多棒球員願意吃苦，不放棄的精神。

▲紅葉國小校長方穎豐，是張進德的第二個爸爸。（圖／吳政紘攝）
▲紅葉國小校長方穎豐，是張進德的第二個爸爸。（圖／吳政紘攝）
▲世界棒球經典賽A組官辦熱身賽最後一場由地主中華隊對決富邦悍將，賽事中最大亮點就是主砲張育成對決哥哥張進德。（圖／張育成臉書）
▲世界棒球經典賽A組官辦熱身賽最後一場由地主中華隊對決富邦悍將，賽事中最大亮點就是主砲張育成對決哥哥張進德。（圖／張育成臉書）
總結：

張進德一路從國小打上職棒，甚至旅美加入小聯盟，老弟張育成也成為大聯盟球星，並且還持續在坦帕灣光芒隊打拚，張家兄弟不因出身跟有遇到人生危機而屈服，反而是逆境而生，影響很多人，也為不少球員種下「不放棄」的種子。

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