「七寶媽」帶兒歧視特教生犯眾怒　鄭運鵬有感：常識三寶容易翻車

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鄭運鵬稍早於臉書發文表示，「這幾個月看到幾位活躍網紅直播主因為沒有修飾的即興言論遭到重大挫折，我心裡是有感慨的。很多朋友誤會我也是網紅類，以為我常常直播，其實這是從政太久給人的印象誤解，辦公室的人都知道我幾乎不直播的，我很清楚一句失言會造成的後果，即使20多年來已經訓練到相對謹慎了，每次受訪、錄影還是會有壓力，這也是我現在沒有職務就不受訪問的主要考量。」
鄭運鵬說：「我們參加的直播政論節目，因為特定主題、旁邊有主持人和來賓，所以大家腦袋裡面都會自我約束，犯錯的機率會低一點。而最近翻車的朋友很多是直播主，他們在某些特定領域可能是專家，但是談到其他議題可能就是常識上的白紙，這是翻車的主因之一。」
鄭運鵬指出，但是他們要維持熱度才有市場，就必須有相當頻繁的直播密度。除了個人的就講話魅力外，每天要講那麼多話，一定會扯到時事、生活，我相信每個人腦袋裡面都有bug，隨意講出口鐵定出事，即使有幕僚團隊也不可能面面俱到，直播出去話就收不回來。所以世界上幾乎天天有網紅翻車，但網紅已經是個不會回頭的職業，很多人會前仆後繼投入，常識三寶就很容易翻車下市。
鄭運鵬也說，「從政不可能不講話，那要怎麼預防自己犯錯呢？我的經驗是：1，平常就多看多聽多思考，沒必要不多嘴講話，公開發言要先在腦袋預想會被如何批評，就能減少犯錯。2，但是，過濾過的言論會比較無聊，就要靠自己的本事把內容說得有趣一點，這個本事又來自於平常要多看多聽多思考了。提供大家參考。」