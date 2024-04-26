獨／作家氣到發抖嗆7寶媽！分享養特殊兒經驗：看以後不要看現在

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沈雅琪透露，她的女兒從小有讀寫障礙，雖然到了國小畢業還是無法認字寫字，但也是因為資源班的設計活動訓練她的基本能力，培養出了很多技能，她強調老師對待特殊孩子的態度也很重要，舉例班上有幾個特殊孩子的作業是減量的，但班上的同學也都能夠體諒，知道他們是有困難，不會感覺不公平。
沈雅琪坦言，女兒從小有讀寫障礙，雖然上了6年資源班，但國小畢業時仍不大會認字，數學能力也不佳，但是有很多生活上的基本技能，如溝通技巧、表達能力、自理能力等等，都是資源班老師一步一步帶出來的。
而她自己在家中也是以鼓勵方式教養女兒，例如女兒不管考了20分還是30分，家人們都讓她數著零錢去買冰淇淋吃，用加分的方式陪著孩子緩慢長大。而女兒也是平安健康的成長，即使她曾中耳積水手術4次，遠視500度，早療6年、語言治療4年、體操8年，至今還是能成為可以自由跑跳、溝通無礙的健康寶貝。
很多老師會求好心切，覺得孩子怎麼都教不會，反而看不清孩子背後的情緒和本質，會造成反向效果。沈雅琪直言：「很多時候小孩不是懶惰，而在過程中得不到成就感」，她也鼓勵孩子們別放棄，家長們更是別太焦慮，應該要以鼓勵代替責罰，找到孩子們能夠做的事情，去好好的培養、補齊不足之處，別將時間精力都放在他們不擅長的地方，「看以後，不要看現在。」
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