Selina「懷雙胞胎3個月」真相曝光！夢想成真當三寶媽：拚到停經

獨／作家氣到發抖嗆7寶媽！分享養特殊兒經驗：看以後不要看現在

▲7寶媽（左）在直播中出現疑似訕笑「資源班」的學生，網紅作家「神老師＆神媽咪」沈雅琪（右）作為特殊孩子的媽媽忍無可忍發聲痛批。（圖／翻攝自林叨囝仔、神老師＆神媽咪臉書）
▲7寶媽（左）在直播中出現疑似訕笑「資源班」的學生，網紅作家「神老師＆神媽咪」沈雅琪（右）作為特殊孩子的媽媽忍無可忍發聲痛批。（圖／翻攝自林叨囝仔、神老師＆神媽咪臉書）

記者吳昕蓓／台北報導

「林叨囝仔The Lins'Kids」7寶媽Sydney，因直播中出現疑似訕笑「資源班」學生言論而遭炎上，對此，網紅作家「神老師＆神媽咪」沈雅琪作為老師及特殊孩子的媽媽，忍無可忍發聲痛批：「憑什麼踩在我的傷痛上訕笑？憑什麼踐踏我們長期的努力？」她也接受《NOWnews今日新聞》電訪，透露聽到7寶媽的發言氣到全身發抖，不希望資源班因此被貼上標籤，她也分享自己養育、教育特殊兒經驗，溫暖安慰有同樣特殊兒的家長：「看以後，不要看現在。」

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▲七寶媽。（圖／翻攝林叨囝仔臉書）
▲7寶媽Sydney因直播中出現疑似訕笑「資源班」的學生遭到炎上。（圖／翻攝林叨囝仔臉書）
沈雅琪坦言自己一直在致力做融合教育，希望有需要的孩子可以好好接受資源班的教育，畢竟在普通班級，學習遲緩的孩子會比較吃力，資源班一對一、一對二教學，孩子比較能夠吸收知識，她氣憤表示，7寶媽的發言無疑是為資源班貼上標籤，讓家長和孩子卻步。

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▲沈雅琪氣憤在臉書上發聲。（圖／翻攝自神老師＆神媽咪臉書）
沈雅琪透露，她的女兒從小有讀寫障礙，雖然到了國小畢業還是無法認字寫字，但也是因為資源班的設計活動訓練她的基本能力，培養出了很多技能，她強調老師對待特殊孩子的態度也很重要，舉例班上有幾個特殊孩子的作業是減量的，但班上的同學也都能夠體諒，知道他們是有困難，不會感覺不公平。

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▲沈雅琪以自身經驗分享。（圖／翻攝自神老師＆神媽咪臉書）
沈雅琪坦言，女兒從小有讀寫障礙，雖然上了6年資源班，但國小畢業時仍不大會認字，數學能力也不佳，但是有很多生活上的基本技能，如溝通技巧、表達能力、自理能力等等，都是資源班老師一步一步帶出來的。

而她自己在家中也是以鼓勵方式教養女兒，例如女兒不管考了20分還是30分，家人們都讓她數著零錢去買冰淇淋吃，用加分的方式陪著孩子緩慢長大。而女兒也是平安健康的成長，即使她曾中耳積水手術4次，遠視500度，早療6年、語言治療4年、體操8年，至今還是能成為可以自由跑跳、溝通無礙的健康寶貝。

很多老師會求好心切，覺得孩子怎麼都教不會，反而看不清孩子背後的情緒和本質，會造成反向效果。沈雅琪直言：「很多時候小孩不是懶惰，而在過程中得不到成就感」，她也鼓勵孩子們別放棄，家長們更是別太焦慮，應該要以鼓勵代替責罰，找到孩子們能夠做的事情，去好好的培養、補齊不足之處，別將時間精力都放在他們不擅長的地方，「看以後，不要看現在。」

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