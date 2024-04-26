2024全球半導體產業大調查！「這2種產業」帶動營收成長幅度最高

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根據調查顯示，超過51%半導體產業高階主管表示，今年預計減緩資本支出，遞延投資研發，顯示受到全球經濟高通膨、高利率影響，經濟景氣表現疲弱，終端消費復甦力尚未回暖。但延續去年樂觀態度，今年半導體產業信心指數仍達54分，略較去年56分低。不過，對於今年企業營收成長幅度仍抱持非常樂觀態度，有85%半導體產業高階主管預估，未來一年產業營收將會成長，與去年的64%相比樂觀許多。
KPMG科技、媒體與電信產業主持會計師鄭安志表示，台灣企業擁有尖端製程、IC設計及封裝產業高度競爭力，但美、日、韓等國業者實力也不容小覷。其他如中國、德國、印度、新加坡、馬來西亞等政府也積極扶植半導體產業，希望透過國家力量爭取到經濟發展中最重要的產業。因此，面對他國政府大力扶植，希望透過在地化半導體產業發展帶動經濟成長的同時，台灣業者也應思考是否能順應從事跨國企業整併及投資佈局，分散地緣政治風險，並做好供應鏈佈局管理，並將之納入企業評估風險與報酬的參考因素。
根據調查顯示，「採取供應鏈地域多元化」已連續兩年成為半導體產業關鍵議題，在全球地緣政治局勢緊張、半導體技術國有化，更是有58%的半導體產業高階主管計畫在未來3年內實踐供應鏈多元化目標，透過加強供應鏈管理大幅減少斷鏈的擔憂。
此外，推動半導體產業營收成長幅度最高產業，包含電動車、人工智慧，分別包辦前2名。其中，電動車的部分，因汽車產業顛覆傳統過往模式，朝向智慧化、自駕化、物聯化的電動車發展，應用功能更為複雜，所需的計算要求愈專業化，這驅使車用半導體扮演至關重要的角色。根據調查顯示，車用晶片連續2年成為帶動半導體成長幅度最高的產業。
第2名的人工智慧，則是受到AI近年應用大爆發，推動營收成長指標從過去3.4來到3.7，一躍成為半導體熱門元件第2大應用，顯著提升半導體產業地位。而過去佔據主導地位的無線通訊業，則下滑到第3名，與物聯網、雲端運算並列。此外，微處理器被視為最有機會推動半導體產業大幅成長的潛力產品。