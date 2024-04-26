林叨囝仔7寶媽再惹議！視網膜經紀韓璟曝國小唸過：高中讀資優班
在臉書上擁有30萬人追蹤的網紅「林叨囝仔The Lins'Kids」7寶媽，近期在直播時因嘲笑、歧視資源班學生，引來社會大眾批評，目前已經有10家廠商宣布與她做切割。對此，前立委助理、現任網紅視網膜的經紀人韓璟，昨（25）日也發文自曝自己國小就是念資源班，但高中她就讀的是台中女中的資優班，並表示在資源班的生活：「才是一個正常的教育該有的樣貌。」
記者張一笙／綜合報導
韓璟作為前立委鄭運鵬的助理，過去多次在臉書曬出與老闆的有趣互動，而吸引不少粉絲追蹤，目前韓璟擔任網紅視網膜經紀人，在臉書上有5.7萬人追蹤。韓璟昨日面對資源班的話題時，她自曝自己國小時就是被分到資源班的學生，原因是當別人叫她的時候，她的反應總是慢一拍，與人對談的反應也比較慢。
韓璟回憶20多年前她在就讀資源班時，必須在上課時間到另一間教室學習，韓璟說：「在這間教室裡，學習的方式不單單只是靠黑板跟粉筆，而是可以靠很多的教具、錄音帶、錄影帶，甚至是玩具跟圖畫書。當時跟我同班的同學，印象中還有兩三位，其中一位是我們班上某位兩隻耳朵都重聽的學生。」韓璟表示，在資源班的那1、2個月對她來說，是一段非常舒服的經歷，不但不用急著回應不確定的答案，同時也能好好地吸收所學。韓璟認為：「對我來說，那其實才是一個正常的教育該有的樣貌。」
韓璟也提到自己最終是被診斷因為耳朵不好，導致反應慢一拍，其餘表現都與一般人無異，因此很快地就從資源班「畢業」，不過這麼多年來，她總是記得這段短短的經歷。韓璟再提到近日有網紅在直播中強調自家孩子很聰明，不用唸資源班，還以訕笑態度歧視資源班學生，韓璟反駁表示：「雖然我國小唸過資源班，但我高中唸的是台中女中資優班唷！」並且希望透過自身經歷分享給現在的父母們，希望外界不要再對資源班有任何歧視。
韓璟也在今日稍早再度發文提到：「在有的家長自詡『正常』，所以避特教唯恐不及的時候，台灣有一群辛苦的家長，花了很久的時間才讓他們的孩子擁有特教資源。」韓璟自己的狀況屬於「單側聽損」，在過去的體制中不上不下，不需要用到特教資源，直到近2年才在相關團體積極爭取下才獲得特教資源。韓璟也建議爸爸媽媽們，應該對小孩子的症狀多加注意，比達到早期發現、早期幫助，孩子們才可以少經歷很多委屈。
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