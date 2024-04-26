林叨囝仔歧視資源班言論！特教學者批井底之蛙、應教孩子接納異己

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7寶媽繼續問兒子班上是否有人在資源班？兒子回應「沒有，我們班一個問題兒童都沒有喔，只有稍微不正常而已，但沒有到問題兒童，絕對沒有」，隨後7寶媽也發出不少笑聲，還稱「他們班沒有人在資源班啦！我有問過老師！」該段直播因此遭炎上，不僅網友感到不滿，許多KOL也出面撻伐。
胡心慈指出，自己以前在國中當老師時，沒有特教老師、沒有輔導老師，通通都得自己來，後續有了《特殊教育法》，將身心障礙分成13類，視障、聽障、語障、學習障礙、情緒行為障礙、身體病弱等，智能障礙只是其中一類，另將資優分成6類，學術性向、創造力、領導才能等，都可以在資源班接受額外的服務，補強弱勢或是發展優勢。
胡心慈表示，現在大部分學校已經做到校校都有資源班，僅花蓮縣土地狹長，仍有1/3的學校沒有資源班，但可以看出來，資源班相當常見，不只服務身障生，也服務資優生，只要在普通班受教，沒辦法得到滿足，就會有幾堂課或課外時間，到資源班接受彈性化、個別化及功能性教學，如給予身心障礙學生情緒教育，讓資優生補強創造力等，因此現在很多學校都改名為潛能發展中心、潛能開發班，試圖撕掉標籤與歧視。
胡心慈說，潛能發展中心、潛能開發班這樣的名稱更適宜，就像很多孩子數學並非不會、智商不高，而是要有特別的學習策略，潛能可以被開發。
胡心慈進一步提到，身心障礙分成13類，智能障礙只是其中一類，不能理解網紅的說法，若為視障，其實只要透過工具，把字體放大，就能正常學習，能力不會比一般學生差，即使是智能障礙的學生去讀資源班，也沒什麼好歧視的、「何須高人一等？」並直指該網紅說法很可笑、很可憐，像隻井底之蛙，「以為全世界只有跟她一樣的才叫做人？」
胡心慈表示，特殊教育老師不只是教特殊教育學生，也會做特教宣導，讓全校師生家長都能認識許多跟我們不一樣的人，這樣的胸襟觀念，才能幫助大家將來在社會上，也能接納異己，如不同膚色、種族、信仰、政治立場等等，「從小就要帶領孩子爬出『井』，看到外面廣闊的世界，知道我們需要接納異己，亦如我們也需要別人接納協助我們一樣」。
胡心慈認為，該網紅的觀念確實讓學校的融合教育推動困難，父母的價值觀會影響孩子、榜樣很重要，融合教育當初是從美國開始推動，迄今50年，全世界沒有國家走回頭路，北歐甚至沒有特教班、資源班，全部都融合在一樣的班級、因材施教，社會都很認同，因為融合教育是雙方皆互惠。
胡心慈說，一般生可透過和特殊生相處，學會如何跟不同的人相處、以及解決問題的能力，將來長大，到了工作場所，遇到和自己不一樣的人，能夠更快速的適應職場，甚至是進入婚姻後，也能了解、接納對方家人等。