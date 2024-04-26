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湖人「變招」失敗　AD出禁區、讓Aaron Gordon活生生打成了歐尼爾

▲Aaron Gordon在G3全場18投12中，攻下全隊最高的29分15籃板，兩項數據都是生涯新高，在內線打得就像是歐尼爾（Shaquille O'Neal）一樣。（圖／美聯社／達志影像）
▲Aaron Gordon在G3全場18投12中，攻下全隊最高的29分15籃板，兩項數據都是生涯新高，在內線打得就像是歐尼爾（Shaquille O'Neal）一樣。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

這是洛杉磯湖人在這個系列賽輸得最簡單的一場比賽嗎？今（26）日他們以105：112不敵丹佛金塊，球隊在第三節就繳械投降了，金塊只是利用Aaron Gordon的體型就輕鬆逆轉了戰局，此役的失利說明了湖人內線高度的缺乏，他們沒有本錢讓Anthony Davis直接與Nikola Jokic對位，這是去年西區決賽湖人被橫掃的關鍵原因，今年只是又重複了一次。

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在上一場比賽落敗後，Davis發表了一些言論直指湖人教練團而來，直言球隊攻防都不知道在打什麼，顯然對於球隊在調度和戰術上有一些想法，作為總教練的Darvin Ham首當其衝。

▲洛杉磯湖人以103：114遭丹佛金塊在下半場逆轉，湖人明星中鋒「AD」Anthony Davis賽後說出重話，認為球隊打得很散漫。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人明星中鋒「AD」Anthony Davis在G2賽後批評球隊攻防戰術，直言不知道在打什麼。（圖／美聯社／達志影像）
其實AD是有資格抱怨的，他上一場前14投13中，手感正熱，下半場卻只有5次出手。另外前兩戰在他防守下，Jokic共計14投5中，算是在場面上有對這位2屆MVP加以限制。在球隊落入2連敗的情況下，他會認為自己本可以做出更多貢獻，這是可以理解的。

但這個賽季，外界對於Ham的批評有些並不是那麼公平，他當然不是Erik Spoelstra、Steve Kerr和Gregg Popovich這種等級的名帥，而且今年對於Taurean Prince和Cam Reddish的誤用，導致球隊戰績在附加賽徘徊。但他也不是一無是處的「火腿教練」，他在短期系列賽有過出色的調整，去年對勇士，西決對金塊，他都有成功的變陣，他是優缺點都很明顯的教頭。

這次首輪對上金塊，湖人的底牌在前兩戰早就都打光了，雙方的實力確實有差距。由於去年夏天補強側翼的動作失敗，湖人的後場還是一樣矮小且缺乏運動能力，這讓Davis只要一被拉出去禁區之外，球隊在內線就是任人宰割，所以湖人前兩場才會大量使用八村壘防守Jokic。

今天的比賽不就很明顯了嗎？湖人開賽8：0但始終拉不開比分，金塊用進攻籃板咬住了比數，Aaron Gordon全場18投12中，攻下全隊最高的29分15籃板，兩項數據都是生涯新高，在內線打得就像是歐尼爾（Shaquille O'Neal）一樣。

會出現這樣的情形，原因就是這一場湖人大量時間讓AD去防守Jokic，後者也很聰明這一整場都沒有選擇強攻，他就只是拉到外線，讓隊友去積極攻框，湖人一輪轉協防，金塊的球員可以做出正確解讀，空檔就出來了。

系列賽3戰打完，金塊總能用不同的方式來擊敗湖人，這已經不是技戰術層面的問題了，而是湖人陣容上確實有缺陷，而且金塊剛好就是在攻防上每一點都壓得他們無法動彈。

湖人比去年更強了，如果上一場比賽他們沒有意外被逆轉丟掉，這個系列賽有機會拿到2場，但相同的問題沒有解決，他們就無法跨越這座大山。這是Rob Pelinka的問題，而不是Ham的問題。

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