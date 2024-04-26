林叨囝仔7寶媽直播「恥笑資源班」遭炎上 高雄市教育局發聲了
網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」7寶媽Sydney 近日開直播介紹童書業配，聊到唸資源班的學生時，不但沒有糾正兒子失言，還跟著放聲大笑，甚至脫口「什麼資源班啊？太扯了！」遭罵翻，事後雖公開道歉，仍難平眾怒；高雄市教育局對此表示，資源班學生不是問題兒童，將多加宣導導正錯誤觀念。
記者林莞茜／綜合報導
「林叨囝仔The Lins'Kids」七寶媽Sydney本（4）月24日開直播，結果有網友提問小孩是否在資源班？接著Sydney與兒子便開始討論，她先問兒子：「你在資源班嗎？我怎麼都不知道哈哈哈哈哈哈」，兒子後來回答：「不可能啦！我那麼聰明，以我的智商」Sydney又追問兒子「你們班有人在資源班嗎？」，她兒子則回「沒有，我們班一個問題兒童都沒有」，Sydney也以大笑回應，並稱「他們班沒有人在資源班啦！我有問過老師！」結果該段直播因此炎上，不僅網友感到相當不滿，許多KOL也出面撻伐。
失言風波延燒，與她直播合作的廠商網路書店「讀書共和國」也在隔日發出聲明，宣布已停止所有合作，聲明「反對任何對資源班或個別學習狀態的歧視或嘲諷，雙方已經終止先前活動，相關活動連結也已經失效或者刪除」；Sydney也再度開啟直播向社會大眾致歉，表示「當天直播與兒子在談到資源班相關內容時，說話方式可能讓許多人感到不舒服或被冒犯，我真的感到非常抱歉，我絕對沒有輕蔑、藐視資源班或者需要個別輔導的學生。」
根據《中央社》報導，高雄市教育局對此表示，資源班學生是通過各級主管機關特殊教育學生鑑定及就學輔導會鑑定通過為特殊教育（身心障礙類）學生，安置於普通班並接受分散式資源班服務，並非問題兒童，將多加宣導導正錯誤觀念。
※【NOWnews 今日新聞
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