京元電子退出中國！子公司出售全數京隆科技股權　處分利益38億元

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京元電子透過100%持有KYEC Investment International Co., Ltd. 及KYEC Technology Management Co., Ltd.，投資KYEC Microelectronics Co., Ltd.，間接持有京隆科技（蘇州）有限公司92%股權。此次出售後，京元電子公司間接持有京隆科技公司股權降為0%，預估扣除長期投資成本及賦稅等影響後，處分利益38億元，每股盈餘增加3.13元，每股淨值增加3.23元。
為了回饋長期支持的股東，京元電子表示，將與股東分享投資成果，此次處分取得資金將提撥36億元分別在民國114年、115年每股各加發現金股息1.5元。不過，此交易尚需取得相關主管機關核准，依法登記或備案，預計在第3季底前完成交易。
京元電子表示，近年由於地緣政治對全球半導體供應鏈版圖衝擊，以及美國對中國半導體產業科技的限制，對貿易實體清單與若干產品禁售的措施影響，半導體製造在中國的生態環境產生變化，市場競爭日趨嚴峻。因此，在充分考慮京隆科技公司所處環境，衡量京元電子公司未來營運發展成長策略規劃，及財務資源長期作更有效運用，董事會做出此時退出中國半導體製造業務決議。
京元電子表示，此次出售長期投資交易金額扣除相關稅賦影響後的淨現金流入，大約是新台幣166億元，匯回台灣後，資金運用除了加快建置廠房設備，充實營運資金外，也將投資更高階測試技術研發，擴充高階測試設備，以因應AI、HPC等市場強力需求。同時，董事會在今日決議通過提高113年度資本支出，從新台幣70億元，提高到122億元。