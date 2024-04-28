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小龍女專訪／中職120場看遍全台灣！小珍奶揭啦啦隊生涯最大心願

▲味全龍啦啦隊「小龍女」成員小珍奶，去年幾乎沒有缺席過中職的120場球賽，還順便玩遍全台灣，而她也曝光啦啦隊生涯的最大心願。（圖／記者陳明中攝影）
▲味全龍啦啦隊「小龍女」成員小珍奶，去年幾乎沒有缺席過中職的120場球賽，還順便玩遍全台灣，而她也曝光啦啦隊生涯的最大心願。（圖／記者陳明中攝影）

記者詹鎰睿／專訪

味全龍啦啦隊「小龍女」成員小珍奶，憑藉可甜可鹽的個性，以及驚為天人的好身材，在2023年人氣迅速暴漲，苦熬1年的訓練後，今年終於成為正式成員，站上舞台跳到夢寐以求的開場舞。此外，小珍奶還是球迷們公認最認真、最頻繁出現在客場應援的「野生」啦啦隊，在去年中職120場的比賽中，小珍奶幾乎沒有缺席，而她也向《NOWnews今日新聞》透露心願，希望大家能多多進場為球員加油：「我想看到客場紅通通的一片！」

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▲味全龍啦啦隊小龍女。（圖／記者陳明中攝影）
▲對於李多慧和林襄的加入，小珍奶則認為是一件好事，能為球隊帶來更多話題與曝光率，味全龍球團也很保護女孩的安全。（圖／記者陳明中攝影）
火辣身材惹負評！全糖女神小珍奶樂觀看待

身高162公分、體重48公斤的小珍奶，在球場上總是散發光芒，而去年還是練習生時就靠著熱情的笑容，成功感染無數球迷，好身材更是有目共睹。不過談到外界對於她的負面批評，像是「物化女性」等言論，小珍奶卻看得非常開，認為每個人都有優缺點，而自己在身材上比較有優勢，直呼：「我只是大方展現自我優勢！」在紀念自己青春的同時，也能順便分享給大家，希望粉絲用健康角度去看待。

在2023年球季期間，除了味全龍在天母的主場應援，小珍奶更是不遺餘力，陪著球隊征戰全台各大球場，包含新莊、桃園、台中洲際、台南、斗六、嘉義，甚至是花蓮、台東，都能見到小珍奶在客場外野區看球，讓球迷們印象深刻，她坦言其實自己並不是為了曝光度而去：「我是真的很想看球！」

▲味全龍啦啦隊小龍女。（圖／記者陳明中攝影）
▲小珍奶還透露在4月初的天母三連戰，她不小心腰部拉傷，但為了工作，她積極去看診、吃止痛藥緩解，忍痛練習應援。（圖／記者陳明中攝影）
球迷氣勢不能輸！小珍奶野生看球曝最大心願

原來小時候的小珍奶，經常跟著爸媽進場看球，因此漸漸愛上棒球比賽，沒想到長大後工作還能與自己的興趣結合，在盡情跳舞的同時還能替球隊加油，對她來說相當開心，開著車到處旅遊、到處看球，生活過得充實又愜意。講到這裡，小珍奶笑容從沒停過，讓人感受到她有多麼熱愛這份工作。

而在小珍奶的社群平台上，也能經常能看到她在賽後與許多味全龍球迷聚餐，展現親民的一面，她說：「球員很辛苦，跑到中南部去打球，但外野空蕩蕩的話很可惜！」希望透過自身影響力，提倡大家能多多去客場加油，直呼：「我希望能看到客場外野紅通通的一片。」吐出自己最大心願，喊話著味全龍球迷：「氣勢不能輸！」

簽名球遭人高價販售！小珍奶無奈：很難避免

談到味全龍球團今年對小龍女啦啦隊有了許多貼心的規劃，也讓小珍奶非常有感，除了設置樓梯、通道，保護女孩們安全走上舞台表演。此外，在應援時間安排上也有重大改變，小珍奶說最明顯的是，在以前4、5、6局沒有啦啦隊應援時，部分球迷就會離開，但隨著今年「跳好跳滿」的制度後，就可以讓大家全程待好待滿、盡情看球。

談到近期發生許多假冒粉絲、高價販售親筆簽名球的事件，小珍奶既憤慨又難過，所以現在她都會強制「署名」，要求寫下粉絲的名稱，「想要留下名字記住你啊！」換個說法來防範行為，但還是無法避免被擦掉、事後再拿去賣。小珍奶無奈地說，她不能因為這件事情，而去拒絕真心想要簽名的粉絲：「我相信還是有很多球迷是真的想要簽名的！」

▲味全龍啦啦隊小珍奶。（圖／記者陳明中攝影）
▲小珍奶自認「本質迷」盼大家專心看球、保持善良，千萬別為了拍啦啦隊吵架。（圖／記者陳明中攝影）
加入啦啦隊「初心很重要」！球迷都看得出來

「啦啦隊熱不熱愛棒球，球迷都看得出來！」小珍奶承認啦啦隊是現今女孩的夢幻職業之一，但如果只是想求個曝光度，其實球迷們都看得出來，「妳是不是真心的？」小珍奶也給後面想要加入啦啦隊的女孩建議，除了多多經營社群平台、分享生活，還要抱持著對棒球、球隊的熱情與真心，「如果是真心熱愛球隊，那我相信會對事業上、工作上會加分不少」。

聊到未來規劃？小珍奶說除了歌曲，也不排除朝向戲劇發展，透露今年暑假會到演員訓練班上課，延續自己的演藝生涯。而在去年發行的單曲〈微笑的眼淚〉其中一段歌詞：「說再見不該在秋天。」就是小珍奶親自寫給球迷的話：「雖然球季結束了，但不會是在秋天，馬上就要轉變迎接新的開始！」希望能鼓勵到粉絲，給予大家滿滿的正能量。

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▲味全龍啦啦隊小珍奶。（圖／記者陳明中攝影）
▲小珍奶超級喜歡跳蔣少宏的「扭屁屁」應援曲，最喜歡的球員則是林凱威，看到對方上來飆球速，就有種很安心的感覺。（圖／記者陳明中攝影）

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