小龍女專訪／中職120場看遍全台灣！小珍奶揭啦啦隊生涯最大心願

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身高162公分、體重48公斤的小珍奶，在球場上總是散發光芒，而去年還是練習生時就靠著熱情的笑容，成功感染無數球迷，好身材更是有目共睹。不過談到外界對於她的負面批評，像是「物化女性」等言論，小珍奶卻看得非常開，認為每個人都有優缺點，而自己在身材上比較有優勢，直呼：「我只是大方展現自我優勢！」在紀念自己青春的同時，也能順便分享給大家，希望粉絲用健康角度去看待。
在2023年球季期間，除了味全龍在天母的主場應援，小珍奶更是不遺餘力，陪著球隊征戰全台各大球場，包含新莊、桃園、台中洲際、台南、斗六、嘉義，甚至是花蓮、台東，都能見到小珍奶在客場外野區看球，讓球迷們印象深刻，她坦言其實自己並不是為了曝光度而去：「我是真的很想看球！」
球迷氣勢不能輸！小珍奶野生看球曝最大心願
原來小時候的小珍奶，經常跟著爸媽進場看球，因此漸漸愛上棒球比賽，沒想到長大後工作還能與自己的興趣結合，在盡情跳舞的同時還能替球隊加油，對她來說相當開心，開著車到處旅遊、到處看球，生活過得充實又愜意。講到這裡，小珍奶笑容從沒停過，讓人感受到她有多麼熱愛這份工作。
而在小珍奶的社群平台上，也能經常能看到她在賽後與許多味全龍球迷聚餐，展現親民的一面，她說：「球員很辛苦，跑到中南部去打球，但外野空蕩蕩的話很可惜！」希望透過自身影響力，提倡大家能多多去客場加油，直呼：「我希望能看到客場外野紅通通的一片。」吐出自己最大心願，喊話著味全龍球迷：「氣勢不能輸！」
簽名球遭人高價販售！小珍奶無奈：很難避免
談到味全龍球團今年對小龍女啦啦隊有了許多貼心的規劃，也讓小珍奶非常有感，除了設置樓梯、通道，保護女孩們安全走上舞台表演。此外，在應援時間安排上也有重大改變，小珍奶說最明顯的是，在以前4、5、6局沒有啦啦隊應援時，部分球迷就會離開，但隨著今年「跳好跳滿」的制度後，就可以讓大家全程待好待滿、盡情看球。
談到近期發生許多假冒粉絲、高價販售親筆簽名球的事件，小珍奶既憤慨又難過，所以現在她都會強制「署名」，要求寫下粉絲的名稱，「想要留下名字記住你啊！」換個說法來防範行為，但還是無法避免被擦掉、事後再拿去賣。小珍奶無奈地說，她不能因為這件事情，而去拒絕真心想要簽名的粉絲：「我相信還是有很多球迷是真的想要簽名的！」
加入啦啦隊「初心很重要」！球迷都看得出來
「啦啦隊熱不熱愛棒球，球迷都看得出來！」小珍奶承認啦啦隊是現今女孩的夢幻職業之一，但如果只是想求個曝光度，其實球迷們都看得出來，「妳是不是真心的？」小珍奶也給後面想要加入啦啦隊的女孩建議，除了多多經營社群平台、分享生活，還要抱持著對棒球、球隊的熱情與真心，「如果是真心熱愛球隊，那我相信會對事業上、工作上會加分不少」。
聊到未來規劃？小珍奶說除了歌曲，也不排除朝向戲劇發展，透露今年暑假會到演員訓練班上課，延續自己的演藝生涯。而在去年發行的單曲〈微笑的眼淚〉其中一段歌詞：「說再見不該在秋天。」就是小珍奶親自寫給球迷的話：「雖然球季結束了，但不會是在秋天，馬上就要轉變迎接新的開始！」希望能鼓勵到粉絲，給予大家滿滿的正能量。
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