丁寧談七寶媽歧視！自曝小孩「就讀資源班」：感謝老師很能體諒
2024金穗影展今（26）日開幕，53歲女演員丁寧以短片《注意看，這個女人⋯⋯》主演身分出席活動，她在片中飾演的是包庇下屬肆意性騷擾的主管。丁寧提起近期演藝圈的各種醜聞，她表示：「其實這個在各行各業都存在。」同時提到七寶媽爭議，丁寧也透露自己的其中一個小孩，在學校就是在資源班，並且公開感謝資源班的老師們：「他們很能體諒狀態，也非常有耐心。」
記者張一笙／綜合報導
針對網紅林叨囝仔7寶媽歧視資源班的新聞，丁寧表示自己的小孩也有用到相關資源：「我小孩數學不好，但我自己數學也非常不好，所以我非常能接受他們數學不好。」丁寧也提到老師有說：「關鍵不是父母在不在意，而是在班上同儕的交友狀態，所以我非常謝謝資源班，他們很能體諒狀態，也非常有耐心。」丁寧也表示要讓不同孩子能夠適性發展，如果孩子坐不住時，時常會被當作身體不好：「有醫生會建議要不要直接吃藥，我認為要讓小孩去做自己有興趣的事，這樣就不會有這樣的狀態！」
另外，針對黃子佼的MeToo風波，丁寧坦言自己一直在思考：「因為在演藝圈這件事情容易被放大，但其實這個在各行各業都存在。」丁寧表示：「我覺得這種事情不能等到MeToo爆出後再解決，而是要想辦法，讓這件事不要發生，學校和家庭教育必須在Me too出現之前就應該被教育。」
丁寧也表示，孩子們的性平教育，真的必須要請專業人士指導，因為老師不一定對這塊領域很專業，所以才要有外面的專業人士來教。丁寧説：「不能把所有性平的壓力到學校身上，要從家庭開始，不能甚麼都推給學校，家庭還是教育小孩的地方。」
※【NOWnews 今日新聞
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