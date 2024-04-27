湖人「變招」失敗　AD出禁區、讓Aaron Gordon活生生打成了歐尼爾

NBA季後賽4/27戰報／KD率太陽主場拚開胡　快艇作客達拉斯搶G3

▲太陽系列賽吞2連敗！Kevin Durant霸氣喊話球迷：「還不是放棄的時候」。但他確實需要Devin Booker和Bradley Beal拿出更好的表現，給予自己更多支援。（圖／美聯社／達志影像）
▲太陽系列賽吞2連敗！Kevin Durant霸氣喊話球迷：「還不是放棄的時候」。但他確實需要Devin Booker和Bradley Beal拿出更好的表現，給予自己更多支援。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

NBA在4月27日進行3場首輪季後賽的賽事，鳳凰城太陽回到主場迎戰明尼蘇達灰狼，這一場比賽太陽必須要拿下，「KD」Kevin Durant一直都能夠貢獻穩定的分數，但「奪命書生」Devin Booker和Bradley Beal，必須從前兩場低迷的狀態中回升，才能避免球隊落入0：3的險境；而另一場比賽，剛剛復出的洛杉磯快艇前鋒Kawhi Leonard，上一場發揮不理想，他能否在客場拿出更好的表現，拭目以待。《NOWnews》統整賽事資訊跟轉播相關訊息提供給讀者。

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📌密爾瓦基公鹿1：1印第安納溜馬

「字母哥」Giannis Antetokounmpo在G3回歸的可能性不大，公鹿丟掉一場主場，現在來到印第安納作戰，不只Damian Lillard必須維持前兩戰的手感，其他球員也需要戰出來嘗試在客場取勝。

Pascal Siakam目前在這個系列賽中是公鹿無法解決的問題，他的身材和運動能力帶給溜馬很多優勢，在第3戰Doc Rivers能否有什麼錦囊妙計，值得拭目以待。

📌洛杉磯快艇1：1達拉斯獨行俠

快艇和獨行俠可說是近年的一對季後賽宿敵，雙方多次交手，快艇上一場Kawhi Leonard剛剛復出，不過狀態並不理想，G3前往客場，他能否找回水準？將決定快艇能否拿回主場優勢。

📌明尼蘇達灰狼2：0鳳凰城太陽

前兩場打完，灰狼和太陽例行賽打到G3的戰局，有些出人意料，太陽「三巨頭」沒有發揮應有的宰制力，反而被身高和運動能力出色的灰狼給壓制。在回到主場後，他們需要在肢體碰撞上更強硬，才能有機會扳回一城。

📌4月26日（五）NBA季後賽賽程

早上5：30　密爾瓦基公鹿（東區第3種子）VS 印第安納溜馬（東區第6種子）

早上8：30　洛杉磯快艇（西區第4種子）VS 達拉斯獨行俠（西區第5種子）

早上10：30　明尼蘇達灰狼（西區第3種子）VS 鳳凰城太陽（西區第6種子）



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