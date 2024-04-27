NBA季後賽4/27戰報／KD率太陽主場拚開胡　快艇作客達拉斯搶G3

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📌密爾瓦基公鹿1：1印第安納溜馬
「字母哥」Giannis Antetokounmpo在G3回歸的可能性不大，公鹿丟掉一場主場，現在來到印第安納作戰，不只Damian Lillard必須維持前兩戰的手感，其他球員也需要戰出來嘗試在客場取勝。
Pascal Siakam目前在這個系列賽中是公鹿無法解決的問題，他的身材和運動能力帶給溜馬很多優勢，在第3戰Doc Rivers能否有什麼錦囊妙計，值得拭目以待。
📌洛杉磯快艇1：1達拉斯獨行俠
快艇和獨行俠可說是近年的一對季後賽宿敵，雙方多次交手，快艇上一場Kawhi Leonard剛剛復出，不過狀態並不理想，G3前往客場，他能否找回水準？將決定快艇能否拿回主場優勢。
📌明尼蘇達灰狼2：0鳳凰城太陽
前兩場打完，灰狼和太陽例行賽打到G3的戰局，有些出人意料，太陽「三巨頭」沒有發揮應有的宰制力，反而被身高和運動能力出色的灰狼給壓制。在回到主場後，他們需要在肢體碰撞上更強硬，才能有機會扳回一城。
📌4月26日（五）NBA季後賽賽程
早上5：30 密爾瓦基公鹿（東區第3種子）VS 印第安納溜馬（東區第6種子）
早上8：30 洛杉磯快艇（西區第4種子）VS 達拉斯獨行俠（西區第5種子）
早上10：30 明尼蘇達灰狼（西區第3種子）VS 鳳凰城太陽（西區第6種子）
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