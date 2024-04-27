花蓮6.1地震前兆？她見「天地2異象」嚇壞 全場衝朝聖愣：預言家
今（27）日凌晨2時21分，花蓮近海發生規模6.1地震，最大震度4級，幾乎全台都搖晃有感。而昨日傍晚一名女網友連續看到2個異象，她先是目睹蟲蟲大軍竄出地面，又看到成群燕子劃破天際，當時就嚇喊「該不會是大地震前兆？」沒想到凌晨就發生規模6.1地震，讓網友們事後朝聖該篇貼文驚呼「這是預言家吧」。
記者賴禹妡／綜合報導
昨日傍晚一名女網友在社群平台「Threads」上曬出影片，表示在宜蘭高級商業職業學校的必經之路，竟拍到成群的蟲子從地底竄出，在馬路上扭成許多團的奇景，「同學甚至猜是不是有屍水⋯還是大地震前兆」。
不久後，原PO又在留言處喊道「完蛋」，剛剛看到整坨蟲子之後，又目睹天空有一大群鳥飛走，「剛剛幾乎三分之一的天空都是燕子」。當時就有不少人留言「剛剛刷到花蓮紅色天空，怕」、「看地震預報發現台北1天沒地震了，不知道為什麼心裡毛毛的」。
沒想到，27日凌晨花蓮果真發生規模6.1有感地震，震央位於花蓮近海，地震深度24.9公里，最大震度4級，出現在花蓮縣、宜蘭縣、南投縣、台中市、桃園市、新竹縣、新北市。不少人嚇壞回到原PO的貼文朝聖驚呼「這是預言家吧」、「結果真的地震了」。