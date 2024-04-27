睡覺遇地震「保命3步驟」曝光！內政部急示警：千萬別躲黃金三角
花蓮今（27）日凌晨2時21分發生規模6.1地震，最大震度4級，全台有感搖晃，不少人當時正在睡夢當中，被突如其來的地震嚇醒。內政部就提醒民眾，若是在睡覺時遇到劇烈搖晃的地震，千萬不要離開床，而是應該拿起枕頭保護頭部，此外也避免躲在「黃金三角」空間，否則可能會更加危險。
記者賴禹妡／綜合報導
內政部指出，發生劇烈搖晃地震時，若急著離開床上、嘗試移動，很有可能會被掉落的物品、翻覆的家具砸傷，「受傷的機會反而比留在床上還高」。因此呼籲大家，在睡夢中遇到地震時，應該「轉身臉部朝下趴著、縮起雙腳，並用枕頭保護自己頭頸部」，保持冷靜直到搖晃停止，避免緊張、慌亂移動，待在床上依照防災知識保護自己及家人。
除此之外，內政部也表示，過去曾有人誤傳地震發生時，應該躲在櫃子、沙發等大型家具旁邊，如此一來建築物倒塌後，才能靠著「黃金三角」的安全空間躲過一劫，不過這其實是錯誤迷思。
「如果大家有看過這次強震發生後，許多民眾分享家裡東倒西歪的照片，就會發現根本沒有所謂的黃金三角空間」。內政部提醒，強震發生時若是躲在「黃金三角」，反而會被倒下的重物壓傷，正確的地震保命3步驟為「趴下、掩護、穩住」，也就是趴下低姿勢進入桌下，一手握住桌腳、一手護住頭頸，以桌面保護自己，避免被掉落物砸傷。