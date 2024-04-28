《不夠善良》導演解答劇情！揭密許瑋甯罹癌真相：改寫善良的結局

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《不夠善良的我們》播出後好評不斷，昨日來到完結篇， Rebecca（許瑋甯 飾）因乳癌過世，離世後她吐一個「驚天秘密」，更是解開了簡慶芬（林依晨 飾）糾纏12年的心魔。對於劇中不斷出現紅葉蛋糕，徐譽庭強調「紅葉並沒有置入」，她分享數十年前北上工作時，有一次在朋友生日聚會上第一次看到紅葉蛋糕，身旁的人出現驚訝又懷念的聲音，「於是我把那共同記憶的快感存檔於腦海。」
徐譽庭解釋林依晨腦中「共同敵人」的想法
劇中簡慶芬從一成不變的生活中，想起當初的情敵Rebecca，徐譽庭解釋，「很多時候，我們就是需要一個『共同敵人』才會好過一點。我也是。如果日子裡沒有一個壞人作祟，那麼我的不快樂，就失去了『打倒敵人一切就好了』的期盼了。我也是。所以，我最近開始毆打我心中的那個魔念。」
許瑋甯罹癌來自真實故事 徐譽庭改寫成善良的結局
徐譽庭分享許瑋甯罹癌的劇情是自己從別人故事中，改寫善良的結局，多年前她聽聞一個才華洋溢的單身女子癌症末期，初戀男友得知後，跟妻子告假去照顧離癌女子直到離世。當時徐譽庭欽佩那個妻子的大器，但後來，據說他們離婚了，「我為我並不認識當事者的這個故事難過了好久好久。他們是如此善良，但善良還是敵不過某些糾結。難過如此巨大且無解，所以，我想改寫這個善良的故事的結局。」
劇中每個角色 都來自編劇徐譽庭身上的一部分特質
徐譽庭提及劇中的主要角色，坦言每一個角色都是她的一部分，「何媽的遠香近臭、向立的不夠浪漫的體質、瑞之想作一個好人的可惡、Rebecca的寂寞、亂買、笨拙的社交能力……反而慶芬，是我花了最大力氣反省自己的角色。」最後，徐譽庭說道「我們太懼怕未來了，又太質疑過去了。」而謝謝，真的是謝謝；小心開車，是情話綿綿。
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