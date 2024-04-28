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《不夠善良的我們》柯震東逃避現實！演出俗仔被罵爆：感覺好爽

▲《不夠善良的我們》柯震東逃避現實被罵俗仔，他訴說內心話：「感覺好爽。」（圖／柯震東Threads）
▲《不夠善良的我們》柯震東逃避現實被罵俗仔，他訴說內心話：「感覺好爽。」（圖／柯震東Threads）

記者薛羽彤／綜合報導

夯劇《不夠善良的我們》昨（27）日播出第7、8集大結局，除了林依晨、許瑋甯、賀軍翔三大經典卡司外，還加入了柯震東飾演于向立，他在劇中追求姐姐Rebecca（許瑋甯 飾），卻因得知Rebecca罹癌後，對於兩人的感情卻步了，被網友罵爆「俗仔」，他也在Threads訴說內心感想，「原來演好一個角色，讓大家入戲的感覺那麼爽！」

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▲《不夠善良的我們》許瑋甯（右）與柯震東感情曖昧。（圖／公視、MyVideo提供）
▲《不夠善良的我們》許瑋甯（右）與柯震東感情曖昧。（圖／公視、MyVideo提供）
《不夠善良的我們》自播出以來討論度攀升，昨日播出結局，Rebecca向于向立坦承自己得了乳癌，于向立選擇逃避退縮兩人的感情，被Rebecca的哥哥嗆：「俗仔真的不行。」柯震東也在社群上自嘲「俗仔」，底下紛紛留言，「你怎麼沒去！ 為什麼！」、「又俗仔又渣，她最終也成為你心裡那滴眼淚」、「你這個大俗仔！氣死」、「你應該要勇敢的抱住她。」

▲《不夠善良的我們》怦然心動的柯震東（左）終於告白許瑋甯。（圖／公視、MyVideo提供）
▲《不夠善良的我們》柯震東（左）愛上許瑋甯，卻在得知她罹癌後，退縮兩人的感情。（圖／公視、MyVideo提供）
柯震東看到自己飾演的角色，因劇情走向被觀眾罵爆，他坦言：「原來演好一個角色讓大家入戲的感覺那麼爽！好喜歡演戲唷！」觀眾對於柯震東飾演30歲的男孩，在面對心儀的對象罹癌的事實，詮釋恐懼與現實的抉擇，紛紛肯定他的演技，「看著大于哭的那段眼淚跟著一起掉，很多事情都是一體兩面並沒有對錯」、「于向立沒有錯，他只是太年輕了」、「跟著你一起大哭，你的演技真的超強。」

▲柯震東在《不夠善良的我們》中飾演于向立，他自嘲是俗仔。（圖／柯震東Threads）
▲柯震東在《不夠善良的我們》中飾演于向立，他自嘲是俗仔。（圖／柯震東Threads）
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