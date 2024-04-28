日職／孫易磊登板飆155公里火球！主投1局無失分　繳完美三上三下

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面對養樂多的中後段棒次，首打者小森航大郎和孫易磊纏鬥多球，期間孫易磊也飆出在日職比賽最速的155公里速球。投打對決到第9球時，小森航大郎打成中外野飛球，最後遭到接殺出局。
面對當局第2名打者，孫易磊罕見的連續投出2顆變化球，結果第1棒太田賢吾敲出投手前的滾地球遭到刺殺。接續打擊的伊藤琉偉，同樣又瞄準了孫易磊的變化球，直接進到游擊手的手套中，接殺出局抓下3個出局數，完成三上三下。
相比前次初登板，使用23球但投出1次四壞球保送，本場比賽臨危授命上場表現得更加穩定。孫易磊總共使用17個球，其中球種包含直球、指叉球還有變速球，目前共在二軍出賽2場比賽，主投2局都沒被敲出安打，僅投出1次保送，自責失分率為0。
值得一提的是，孫易磊初次登板直球最速投到152公里，本場比賽來到155公里，也越來越接近過去個人最高的157公里。
孫易磊小檔案：
綽號：一壘哥
出生日期：2005年02月10日（19歲）
身高體重：183公分 82公斤
投打習慣：右投左打
守備位置：投手
最快球速：157km/h
擅長球路：滑球、指叉球
出生地：台北市
所屬族裔：阿美族
最高學歷：中國文化大學
職棒選秀：2023年日本職棒北海道日本火腿鬥士隊自由契約球員
簽約金額：7500萬日圓（火腿隊時期）
推定年薪：600萬日圓（2024年）
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