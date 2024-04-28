田馥甄再遭大陸歌迷炎上！音樂節演出取消 媽媽心疼發聲曝光現況
金曲歌后田馥甄（Hebe）先前被貼上台獨標籤，至今已經有2年沒到大陸開唱，5月2日好不容易將登上天津「泡泡島音樂與藝術節」，沒想到卻因為「一家人」這一詞，讓大陸網友再度將她炎上，最後主辦方不得已，只好以「活動籌備」的原因取消田馥甄的演出，讓不少粉絲相當擔心她的身心狀況，對此，田馥甄的媽媽也心疼發聲：「甄沒問題。」
記者施以慧／綜合報導
2022年8月2日，時任美國眾議院議長裴洛西訪台，田馥甄當時被許多小粉紅指控沒在中國社群平台轉發支持「一個中國」，而她在IG發表的吃義大利麵動態，也被解讀為挺義大利裔的裴洛西。田馥甄的歌曲也因此遭到一些音樂平台下架，微博還掉粉逾200萬，至今都沒有再發表新動態。
還原取消活動的事發經過，田馥甄4月24日晚上曾在微博發文提到要參加泡泡島音樂節，寫下：「同心相知，在一起就是最美好的小幸運，五一假期，我在天津等你。」沒想到主辦單位事後轉發她的發文，卻自行加上「一家人」3字，寫道：「同心相知，一家人在一起就是最美好的小幸運。」沒想到這一舉動，被不少大陸網友誤以為是田馥甄刪掉「一家人」3個字，便開始積極砲轟她，導致活動取消。
事後田馥甄所屬經紀公司事後表態回應：「音樂節主辦單位鑑於安全考量，決定取消此次音樂節的演出，馥甄得知消息後深感遺憾，抱歉未能依約跟歌迷在舞台相見，但相信後會有期，期待以歌相會在那最美好的時辰。」她的媽媽也在社群心疼發聲：「感謝大家關心，甄沒問題，順其自然就好。」
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