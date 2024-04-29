影／快艇Paul George頂級嘲諷！砍進外線後　模仿Washington抱胸

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前場比賽中，由於快艇後衛Russell Westbrook在防守Luka Doncic出手犯規，站在一旁的P.J. Washington為了替隊友爭一口氣，推了Russell Westbrook一把，結果被判罰2次技術犯規。不過P.J. Washington當下沒有和裁判進行爭執，反而是霸氣的擺出雙手抱胸姿勢，並且一言不發，引起不少球迷討論。
而在本場比賽第二節進行到4分18秒時，快艇中鋒Ivica Zubac在油漆區內接到傳球，吸引將近4名防守球員注意後，站在弧頂位置的Paul George趁勢下滑到三分線底角，並向Ivica Zubac要球後，直接拔起跳投，對位的P.J. Washington補防不及，Paul George三分外線命中。
更重要的是，Paul George在砍進這顆三分外線後，擺出雙手抱胸的霸氣姿勢，明顯是在模仿前場比賽中，P.J. Washington吞下2次技術犯規後，仍然滿臉不在乎，並雙手抱胸的動作，嘲諷的意味相當濃厚。
半場結束，快艇也以66：49大幅領先獨行俠，雖然下半場獨行俠嘗試將比分追近，不過在關鍵時刻，Paul Georg先是砍下1顆後撤步三分彈，隨後James Harden接連2次出手都命中，終場就以116：111擊敗獨行俠，將系列賽追平為2：2平手。
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