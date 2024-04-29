搶先看！5/7蘋果發表會有哪些亮點？新品爆料全曝光
蘋果公司2024年首場活動將於5月7日在公司的數位平台上舉行，此次發表會以「Let Loose」為主題，預計iPad系列將成為焦點。
記者鄭妤安/台北報導
根據彭博社記者Mark Gurman分析，蘋果可能會發布其高階 iPad Pro的升級版，以及更大的iPad Air，推測新款iPad Pro有望搭載最新的Apple M4晶片，而非已於去年10月推出的M3晶片。他指出，M4 晶片配備升級版的神經引擎，提升AI性能，簡言之，新一代iPad Pro有望成為一款強調AI 功能的裝置。
先前蘋果執行長庫克也罕見爆雷，發布了一則15秒的影片，暗示新一代Apple Pencil的創新升級。Mark Gurman表示，Apple Pencil有望搭載觸覺回饋技術，雖然他並無進一步說明此技術的任何細節，但有可能會在使用者切換繪圖工具時，提供觸覺反饋的同時，也增強使用者的體驗。
此外，新款iPad Air將首次提供2種尺寸選擇，除了現有的10.9吋外，還將新增12.9吋選項，這是iPad Air迄今為止最大的尺寸，預期也將重新設計Magic Keyboard巧控鍵盤。
Mark Gurman推測，此次將聚集數百萬人收看蘋果發表會現場直播，這是該公司的重要行銷管道；推測蘋果今年也將發布重要的人工智慧公告，很可能是在6月的全球開發者大會上。