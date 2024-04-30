Disney+《那個叫貓頭鷹的男人》「最帥索隆」化政二代揭權力鬥爭

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去年備受矚目的27歲人氣男星新田真劍佑，因演出真人版《航海王》羅羅亞索隆一角，被譽為「最帥撕漫男 」，帥氣外表擄獲大批粉絲，他在戲劇上的表現也相當亮眼，他不倚靠CG特效，總是親自下場帶給觀眾最真實的打鬥。新田真劍佑參與的影視作品不少是由漫畫改編，因此他也被稱「漫改專業戶」，這次在《那個叫貓頭鷹的男人》挑戰政治懸疑題材，飾演大家族大神家的兒子大神龍，他頭腦聰明、個性溫和，嘗試以自己的能力為社會奉獻，討厭權力並堅持普世價值的正義。新田真劍佑出生於美國，更在美國出道並出演過多部短劇，英文能力極好，在《那個叫貓頭鷹的男人》劇中他也是一名海外留學歸國者，於首集便可見到他以流利英文與美國美女記者對戲，兩人會擦出何種火花也值得期待。
今年79歲的田中泯是日本舞踏藝術的第二代宗師，2002年他首次以演員身份出道，憑著首部影視作品《黃昏清兵衛》拿下有日本奧斯卡之稱的日本電影學院獎最佳新人與最佳男配角，同時也憑藉該片榮獲《電影旬報》最佳新人的肯定，爾後他更是大銀幕、小螢幕裡，役所廣司、西島秀俊、木村拓哉、吉永小百合的爸爸，或是柳樂優彌、新井浩文的老年期，如今他於《那個叫貓頭鷹的男人》再展新面貌，犀利眼神加深沉語調，一舉一動都是故事，帶給大家用藝術洗鍊的深刻演技。
這次田中泯在《那個叫貓頭鷹的男人》中詮釋日本政權幕後操盤手大神龍太郎，作風犀利果決、藏身黑暗之中，因此被形容為「貓頭鷹」，某些人視為的「骯髒手段」背後是他堅定的信念，如此成就大神家在日本無可撼動的地位，不過他仍有最珍視的東西——家人，片中他不苟言笑，卻也在家人面前展現柔情一面，衝突反差感絲絲入扣，而在大神龍太郎70歲這年，一直為國家「清理爛攤子」的他開始思考該怎麼度過最後的餘生，該為自己？為國家？還是為了家人？豈料溫情面向竟被有心人視為弱點，試圖將大神家導向毀滅。
《那個叫貓頭鷹的男人》揭開日本政治世界中，被稱作「幕後黑手」的權力者，雖劇情為虛構，但也融合了日本當前的時事現況，這些神秘的掌權者在商業、政治、娛樂等多個領域中扮演關鍵角色，透過田中泯飾演的「貓頭鷹」，或許能讓我們進一步反思權力、家庭以及人生價值觀，若你喜歡人氣美國影集《紙牌屋》題材，《那個叫貓頭鷹的男人》可能就是你的命定劇。
《那個叫貓頭鷹的男人》共10集於 Disney+獨家播出，首周播出5集現正熱播中，而後每周三下午3點更新2集， 5月8日完結篇一次播出3集。Disney+囊括越來越多日本影視作品，包括2024年春季日劇《第二次戀愛才完美》等；最新上架的日本動畫更讓人熱血沸騰，從《七龍珠》已故大師鳥山明巔峰之作改編全新動畫影集《SAND LAND : The Series》，到「最後的王道漫畫」《怪獸8號》，超燃動畫值得大家看起來！