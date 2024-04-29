網紅「林叨囝仔」七寶媽會找時機復出？她揪最大關鍵：很難放手的
知名臉書網紅「林叨囝仔」七寶媽因日前在直播中對「資源班的孩子」恥笑等言語，遭到各界人士輪番撻伐，即便3度道歉仍止不住怒火，目前已經關閉所有社群平台。擁有1.8萬追蹤的臉書粉專「住日代表鄭惠文」就透露，有不少媽媽網友認為七寶媽「應該會找時機復出」，因為團購的利益實在太龐大了，直呼：「很難放手的！」
記者詹鎰睿／綜合報導
臉書粉專「住日代表鄭惠文」今（29）日在臉書發文分享，曾遇到一位和她有相同經歷的媽媽網友，「她傳訊息跟我說，她的孩子也做過放射線治療，同為癌症患者家屬，她提供了很多心情調適與照顧上需要注意的地方。」沒想到這位溫柔的媽媽網友，竟然是在「林叨囝仔」粉專被大家稱為「黑粉」的媽媽。
鄭惠文表示，這位媽媽網友曾經也是七寶媽的粉絲，「但是待得越久就越能看出林叨夫妻的種種問題行為。只是，留言提醒她們夫妻完全沒有用，還會被夫妻跟粉絲們圍剿。」後續也從對方口中得知，其實也有不少媽媽網友被冠上「黑粉」，而且身上都有故事，「跟最愛的孩子不是生離就是死別，因為林叨夫妻對孩子們的不珍惜才讓這幾個原本不認識的媽媽聚在一起的。」
最後鄭惠文提到，這群被冠上「七寶媽黑粉」的媽媽網友們均認為，「林叨夫妻應該會找時機復出，因為團購獲得的利益實在是太龐大，很難放手的。」讓她不忍直呼：「我是覺得，想要當網紅就靠自己，不要再把小孩拖下水啦。」
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